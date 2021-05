Stort smitteutbrudd i Hammerfest: – Som å krasje i en vegg i 200 km/t

HAMMERFEST / OSLO (TV 2): Oskar (3) og mamma Anne Kristine Kristiansen er blant over 1000 hammerfestinger i karantene. Utbrudd nå er som å krasje før målstreken, sier hun.

Det er stille i gatene i Hammerfest. Skoler og barnehager er stengt, butikker er stengt, og en stor del av befolkningen sitter i karantene.

Et stort smitteutbrudd i kommunen har ført til at rundt 10 prosent av 11.000 innbyggere er i karantene.

Så langt er 162 personer bekreftet smittet i utbruddet, som også har forgreininger til andre kommuner.

I KARANTENE: Ståle Løvik, Anne Kristine Kristiansen og Oskar (3) er alle i ventekarantene. Denne uka skal 3-åringen teste seg. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

– Krasjet før målstreken

Anne Kristine Kristiansen, Ståle Løvik og sønnen Oskar Løvik (3) er blant dem som sitter i karantene.

– Da jeg fikk en telefon på lørdag fra smittesporingsteamet om at jeg var nærkontakt, måtte jeg ærlig innrømme at det ble noen tårer og frustrasjon, sier Kristiansen til TV 2 og fortsetter:

– Også tenkte jeg: Vi er ved målstreken. De sitter snart og nyter øl i Oslo. Det er som å krasje i en vegg i 200 km/t. Det er kanskje sant som de sier at trendene kommer senere til nord enn i sør. Vi får nå oppleve det de i sør allerede har gjort og bommet på før. Nå kom trenden hit også, sier hun.

Kristiansen har testet negativt for covid-19. Denne uka skal sønnen på tre år teste seg, og familien er dermed i ventekarantene.

Hun sier at det er kjedelig å være i karantene. En av utfordringene er å forklare sønnen hvorfor han ikke kan være sammen med bestekompisen.

– De er så små at de ikke skjønner hvorfor de ikke får være sammen med andre barn. Vi prøver å komme med forklaringer på hvorfor, sier Kristiansen.

Utbruddet i Hammerfest kom overraskende på mange, inkludert Kristiansen.

– Jeg klarer ikke å skjønne hvor fort smitten har spredt seg. Det er nok bare et bevis på hvor lenge det har florert, sier hun.

OMFATTENDE: Utbruddet i Hammerfest er stort og omfattende, sier ordfører Marianne Siversten Næss (Ap) Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Spredt seg til andre kommuner

Ordfører Marianne Siversten Næss (Ap) sier at de fortsatt ikke har kontroll på utbruddet.

– Antallet meldte tilfeller er fortsatt økende. Utbruddet har også forgreininger til andre kommuner, og det blir meldt om nye tilfeller i de andre kommunene, sier hun til TV 2.

En veldig stor del av samfunnet i Hammerfest er berørt som følge av utbruddet. Over 1300 personer er i karantene.

Ordføreren sier utbruddet er stort og omfattende.



– Vi har nå 1400 smittede per 100.000 innbyggere. Hvis man skulle sett det opp mot tall for Oslo, ville det tilsvart 10.000 smittede i Oslo på tre døgn, sier Sivertsen Næss.

Majoriteten av dem som er smittet, er mellom 20-30 år. Også barn under 18 år har testet positivt.

STENGT: Torsdag forrige uke stengte Hammerfest ned både skoler, barnehager og butikker for å slå ned det store smittebruddet. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Kommunen tror at også andre aldersgrupper etter hvert vil teste positivt som følge av smittespredningen.

– Vi tror at smittetallene kommer til å fortsette å stige, før det blir færre og færre. Det ser ut til at det går framover, sier ordføreren.

Massesmittehendelse

Det er foreløpig ukjent for kommunen hvor smitten oppsto. Men ifølge smittesporingen har mange smittetilfeller datoen 8. mai til felles.

Forrige uke ba kommunen alle som har vært på serveringsstedet Fresh 8. og 9. mai om å kontakte kommunen.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at smitten i Hammefest knyttes til festing de foregående helgene.

– Mange av dem som har blitt smittet, har ikke hatt symptomer. Dermed har det spredt seg i flere ledd, sier Aavitsland.

Han sier at utbruddet i Hammerfest er et eksempel på en massesmittehendelse.

STØTTE: FHI-overlege Preben Aavitsland støtter at Hammerfest stenger skoler og barnehage. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Når folk møtes innendørs og synger og danser i et lite lokale kan ganske mange bli smittet hvis det er noen smittekilder der, sier FHI-overlegen.

Han sier også at FHI støtter at kommunen har stengt ned skoler og barnehager fordi så mange er i karantene at det ikke er mulig å opprettholde en normal skole- og barnehagedrift.

Forlenger tiltak

Fram til kommunen stengte ned torsdag forrige uke, har byen kun fulgt nasjonale regler.

Tirsdag kommer formannskapet i kommunen etter all sannsynlighet til å forlenge de svært inngripende tiltakene.

– Det klare rådet fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet er at tiltakene bør forlenges med en ukes tid, sier ordfører Marianne Siversen Næss.

Smittesporing har vært kommunens aller største utfordring. Kommunen har ikke vært dimensjonert til å håndtere et så stort utbrudd, og dermed har de fått bistand fra kommunene Tromsø og Sør-Varanger.