Refser Brann-ansettelse: – Tilbakemeldingene er ensidig negative

Etter et tre måneder langt søk, bekreftet bergenserne i helgen at danske Jimmi Nagel Jacobsen (46) er klubbens nye sportssjef.

Det har fått flere til å heve øyenbrynene. Deriblant FotballXtra-duoen Jesper Mathisen og Ole Martin Årst.

– Vi har mange tidligere lagkamerater i Danmark, og vi har en del journalister vi kjenner der nede. Og for å være helt ærlig, vi har jo enda ikke snakket med én – og vi har snakket med en god del mennesker – som har så veldig mye positivt å si om denne mannens egenskaper, hevder Mathisen.

KRITISK: – Motbevis meg gjerne, sier Jesper Mathisen, som er svært kritisk til Branns ansettelse av ny sportssjef. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Gjort det totalt motsatte

Årst er av samme oppfatning etter å ha undersøkt hva Jacobsen har fått til i Esbjerg.

– Jeg klarer ikke å se logikken i det, sier Årst.

– Blant alle jeg har snakket med, er det stort sett bare negative ting å si om godeste Jacobsen. Han har jobbet som speider i FCK og Vitesse tidligere, og vært agent i mange, mange år før han var sportssjef i Esbjerg. Esbjerg er en klubb i Danmark som har vært kjent i alle år for å ha en ung spillergruppe. Fostre egne spillere, for så å videreutvikle dem og selge dem videre. Han har gjort det totalt motsatte, mener nordlendingen.

Den tidligere målmaskinen mener at Jacobsen heller har kjøpt mange utenlandske spillere og fått en dårlig miks i stallen. I tillegg mener Årst at han bommet grovt på treneransettelsen.

– Jeg skjønner ærlig talt ikke hva de tenker på hvis det er det de er ute etter: Det å utvikle egne spillere, få tak i gode forsterkninger og gjøre noen gode spilleroverganger. Det er nettopp det han har mislyktes med i Esbjerg, mener Årst.

SKEPTISK: Ole Martin Årst sliter med å forstå hvorfor Brann valgte som de gjorde. Foto: Tor Erik Schrøder

Føler seg trygg på ansettelsen

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, sier at klubben snakket med veldig mange forskjellige folk fra Norge, Sverige og Danmark før de bestemte seg for å ansette Jacobsen.

– Vi landet på at Jimmi har den beste totalpakken for den oppgaven som ligger for den sportslige lederen i Brann, sier hun til TV 2.

– Han har internasjonal erfaring fra å jobbe med spillerlogistikk, har vært med på å skape et tydelig akademi og vært med på både opp- og nedturer som sportssjef. Etter mange samtaler landet vi på at han er den som skal komme her og gjøre en innsats, fortsetter hun.

REDNINGSMANN: Danske Jimmi Nagel Jacobsen har fått den tøffe oppgaven i å få Brann ut av uføret.

Med Jacobsen som sportssjef, rykket Esbjerg ned og klarte ikke å komme seg opp igjen. Fansen var svært misfornøyde med jobben han gjorde.

Jacobsen ble jaget

Så ille var det at fansen stormet VIP-tribunen og loungen etter 1-0-seieren mot Køge i jakt på sportssjefen. Fansens krav var at Jacobsen måtte gå av.

To uker tidligere hadde fansen hengt opp et banner på klubbens administrasjonsbygning med følgende budskap: «Jimmy Nagel tag ansvar – pak dit lort».

Johannesen sier at Brann har brukt ekstra tid på å kartlegge årsaken bak nedturen i den danske klubben.

– Når en klubb har en nedtur, er det som regel flere personer involvert i det og valg som man tar. Det har vi gått nøye gjennom og fått gode svar på, og er trygge på at Jimmi kan komme her og gjøre en forskjell på det som vi trenger nå, sier hun.

SIKKER: Vibeke Johannesen forsikrer om at Brann har gjort god research, og føler seg trygg på at Jimmi Nagel Jacobsen er rett mann for jobben. Foto: Eivind Senneset

Brann-sjefen innrømmer at de var forberedt på negative reaksjoner.

– Han er ukjent for mange, kanskje. I de to siste årene har det vært en negativ utvikling, men vi har òg fått mange positive tilbakemeldinger fra dem vi har snakket med, men òg fra folk som i ettertid har gitt gode referanser, sier Johannesen.

Brann har et uttalt mål om å satse mer på unge talenter. Johannesen er sikker på at Jacobsen er rett mann i så måte.

– Med de referansene vi har fått, er han en leder som er lojal til det klubben bestemmer seg for og utøver det på en best mulig måte.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen, som har tapt årets fem første seriekamper, har veldig tro på ansettelsen.

– Det er en mann som kommer inn med masse erfaring, og ulik, ny og annen erfaring enn vi som er her har. Så det tror jeg blir en veldig god miks, sier trønderen til TV 2.

– Vi er en klubb som har vunnet ett seriemesterskap på jeg vet ikke hvor mange år. Å få impulser utenfra og ny kompetanse inn i gjengen her, tror jeg bare er sunt, fortsetter han.

NYTT TAP: Brann-trener Kåre Ingebrigtsen og assistent Eirik Horneland måtte se laget deres tape for femte gang på like mange kamper mot Bodø/Glimt mandag. Foto: Marit Hommedal

– Ensidig negativt

Når Mathisen uttrykker sin skepsis til ansettelsen, viser han til at Esbjerg-supporterne var svært godt fornøyde da Jacobsen var ferdig i den danske klubben.

– I mine øyne løser dette ingenting av hva Brann har som utfordringer. De fjernet først Lars Arne Nilsen, så Rune Soltvedt, men ingenting er blitt bedre etter det. I mine øyne har Brann et kjempestort problem når man ser på hvordan klubben er bygget opp. Hva er den røde tråden, hvilket tankesett går de etter, hvilket tankesett jobber de etter, hvilke folk drar i samme retning? Det virker som en klubb med en del splittelser og delte meninger, mener Mathisen.

– Vi får nå gi ham en sjanse også i Norge, men i Danmark hadde ikke denne karen hatt det veldig lett om han skulle finne en ny jobb som sportssjef. Nøyaktig hva Brann har tenkt, vites ikke. Tilbakemeldingene fra Danmark er ikke delte, de er ensidig negative, hevder den tidligere Start-spilleren.