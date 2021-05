Rosenborg raknet mot Molde: – Utrolig bittert

Rosenborg – Molde 2–3

Etter pause var Rosenborg klart best og så lenge ut til å sikre seg alle tre poengene.

Helt fram til klokken viste 87 minutter hadde RBK alle tre poengene i sin hule hånd.

Så raknet det for Åge Hareides mannskap. En sen utligningen fra Eirik Hestad fikset 2–2. Før Martin Bjørnbak fire minutter senere sendte Molde opp på tabelltopp med sin 3–2-scoring.

Se sammendrag i videovinduet over!



– Vi har vært en god del turer her oppe og reist hjem med halen mellom beina gang etter gang, så det smakte fryktelig deilig, sier Hestad til TV 2.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er tomt. Utrolig bittert, sier en nedstemt Erlend Dahl Reitan.

Tre poeng tapt i tittelkampen

Det var en overraskende sindig Rosenborg-trener som møtte TV 2 etter kampen.

– Sånn er fotballen, det er viktig å score mål. Det gjorde Molde og ikke vi denne gangen. Litt synd at vi gir fra oss tre poeng til akkurat mot Molde, for de kommer til å være i toppen hele veien, sier Hareide.

Molde-trener Erling Moe var naturligvis langt mer fornøyd enn RBK-sjefen.

– Dette smakte godt! Spesielt på en ikke tipp-topp spillemessig dag, sier Moe og legger til:

– Vi har den lidenskapen som skal til for å snu det på slutten der.

Formspilleren utlignet

Molde tok ledelsen på Lerkendal allerede etter ni minutter. Et stygt balltap fra Per Cilljan Skjelbred ble skjebnesvangert for trønderne.

Ohi Omojiuanfo stjal ballen og la inn til Etzaz Hussain, som banket inn 1–0 for gjestene fra 13 meter.

Kristoffer Zachariassen maktet likevel å utligne før lagene gikk til pause. Bergenserens sjette(!) scoring denne sesongen var en heading av svært høy klasse.

TOPPSCORER: Eliteseriens toppscorer ser ballen gå i mål. Foto: Ole Martin Wold

På et innlegg fra Erlend Dahl Reitan stusser 27-åringen ballen videre, i en perfekt bue over keeper, og inn i det lengste hjørnet.

Sviktet til tross for dominans

Etter sidebyttet var det hjemmelaget som styrte det meste av spillet, og trønderne kom seg til flere gode muligheter.

Svenske Adam Andersson fikk flere forsøk, men Andreas Linde var hele tiden med på notene, og stoppet forsøkene.

Carlo Holse fikset likevel ledelse for Rosenborg til slutt. 78 minutter ut i kampen bredsidet dansken inn 2–1 på Lerkendal.

Det hele glapp likevel for Rosenborg når trønderne slipper inn i det 87. og 90. minutt.