Slår alarm om disse bildene — frykter superspredning

Flere tusen fans samlet seg på stadion for å få med seg oppgjøret mellom de store danske klubbene Brøndby og FC Nordsjælland, som endte med en 2-0-seier til Brøndby. Det betyr at Brøndby ble seriemestere for første gang siden 2005 - og jubelen i tribunen førte til at flere tusen fans stormet banen etterpå.

Bilder og videoer både fra opptakten til kampen, og underveis i kampen, viser en festlig stemning blant fansen som står tett samlet — de aller fleste uten munnbind.

KÆMPE tillykke med mesterskabet til Brøndby. Jeg må ærligt indrømme, at jeg heppede på de gule i aften.

Fortjente mestre, og hvilken fankulisse - wow!

KÆMPE tillykke med mesterskabet til Brøndby. Jeg må ærligt indrømme, at jeg heppede på de gule i aften.

Fortjente mestre, og hvilken fankulture - wow!

Nyd triumfen, også gør i Danmark stolte i Europa i næste sæson!

Bildene skaper bekymring i Danmark.

Det påpeker forsker i spredning av infeksjonssykdommer på Roskilde Universitetssenter, Viggo Andreasen.

Til danske TV 2 forteller han dette:

- Det er ikke så smart. Det er en grunn til at vi skal prøve å forhindre at epidemien utvikler seg for mye på nåværende tidspunkt.

SAVNET: Det er tydelig at mange har savnet muligheten til å samles på fotballkamp. Her er Brøndby-fansen før kampen. De vant Superligaen for første gang på 16 år. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Ikke lenger munnbindkrav

I Danmark er det ikke lenger et krav om at man skal ha på munnbind når man deltar i forsamlinger utendørs.

Sundhedsstyrelsen, tilsvarende det norske Folkehelseinstituttet, anbefaler imidlertid at man skal gå med munnbind dersom man deltar i forsamlinger der det er vanskelig å holde avstand.

- For det første hadde det hjulpet med munnbind og litt bedre avstand. Superspreder-begivenheter er ofte når man synger og roper høyt, så man kan absolutt være bekymret for denne situasjonen, sier Andreasen.

Smittetallene kan stige

Han peker på at begivenheter som dette kan bidra til å sende smittetallene i været, spesielt også når regionen allerede har høyere smittetall enn resten av landet.

Forskeren viser til eksempler andre steder i verden. Blant annet oppsto det et større smitteutbrudd i Milano i Italia i fjor vår, da en gruppe fant reiste fra Bergamo til Milano for å se fotballkamp.