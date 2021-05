Eurovision-vinnerens narkotikatest var negativ

Et videoklipp av frontfiguren i Eurovision-vinnerne førte til spekulasjoner om narkotikabruk. Det avkreftes nå av en narkotikatest.

Den italienske rockegruppa Måneskin stakk av med seieren i årets Eurovision, men etter finalen var det mer enn bare vinnerlåta «Zitti e Buoni» som skapte debatt.

Et videoklipp av frontmannen Damiano David fikk nettet til å koke. I klippet, som er hentet fra den direktesendte finalen, filmer produsenten de ulike deltakerne fra Eurovisions green room.

«Sniffende» bevegelse

Når kameraet flytter seg til Måneskin, forsvinner hodet til David ut av bildet. Vokalisten bøyer seg ned mot bordet og gjør en «sniffende» bevegelse med hodet. Flere spekulerte rundt at David tok kokain eller et annet narkotisk stoff på direkten.

Spekulasjonene førte til at frontfiguren tok en narkotikatest. Mandag sier Eurovision at testen av negativ.

– Det ble ikke brukt narkotika i green room, og vi anser saken som avsluttet, skriver den europeiske kringkastingsunionen i en uttalelse.

– Bruker ikke narkotika

I etterkant av finalen fikk David spørsmål om hendelsen på en pressekonferanse.

– Jeg bruker ikke kokain, nei. Jeg bruker ikke narkotika, svarte David, i full seiersrus.

Måneskin forklarte på pressekonferansen at gitarist Thomas Raggi hadde knust et glass ved gruppas sitteområde, og David skal ha forsøkt å fjerne dette. Det bekreftet Edomondo Anselmi, pressekontakt for Italias Eurovision-gruppe til TV 2.

– Som nevnt på pressekonferansen, ble det knust et glass på green room av Thomas. Daminao bruker ikke narkotika, skriver Anselmi i en tekstmelding til TV 2.