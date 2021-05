Skrekkstarten fortsetter for Brann

Brann-Bodø/Glimt 1-2

– Dere fortsetter å tape. Hvordan oppleves det?

– Nei, jeg vet ikke jeg om du har spilt fotball selv og tapt: Det føles helt jævlig, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

– Vi scorer ikke på sjansene våre. Vi har masse målsjanser i dag, men setter dem ikke. Da blir du straffet mot lag som Bodø/Glimt, konstaterer han.

Bergenserne har nå tapt fem strake kamper og står med grusomme 4-15 i målforskjell.

Med til historien hører det at Brann har møtt gullkandidatene. Ekspertene ser bedringstegn i Kåre Ingebrigtsens lag.

– De så mer ut som et fotballag i denne kampen, og i sist kamp mot Rosenborg, enn de gjorde helt i starten. Brann er på rett vei, og har gjort unna noen tøffe kamper, poengterer TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Ingebrigtsen mener det handler om gode opplevelser dersom de skal få bukt med trøbbelet foran mål, og synes Brann har skapt bra med sjanser de siste kampene.

– Det går an å jobbe med på treningsfeltet, men vi har ikke fryktelig mange dager mellom kampene heller, så det er begrenset hva en får gjort, mener han.

Glimt-trener Kjetil Knutsen er frustrert over slurv i eget lags pasningsspill, og mener at det var en åpen kamp.

– Det er et lag i medgang og et lag i motgang. Da er det ofte sånn det blir, sier Knutsen.

Bedre med

Brann viste bedre takter fra start av mot den regjerende seriemesteren.

Til tross for at Ola Solbakken var aller nærmest med et svært hardt skudd i treverket, var Brann fullt på høyde med Glimt i første omgang.

Et knapt kvarter etter sidebyttet traff Glimt metallet igjen. Denne gangen var det Sondre Brunstad Fet som fortvilte over en misbrukt mulighet. Så rullet Glimt opp et fint angrep langs venstresiden.

Patrick Berg fikk ballen i feltet etter et glimrende forarbeid av Fredrik Bjørkan.

Landslagsspilleren hamret ballen rett på Håkon Opdal, men keeperveteranen hadde en klønete involvering, som gjorde at Glimt kunne juble for ledelse.

Mer Botheim-jubel

Ti minutter før slutt utlignet Brann. Robert Taylor satte Daouda Bamba opp i det som var en mønsterkontring av bergenserne. Ivorianeren var iskald alene med keeper.

Gleden ble imidlertid kortvarig for Kåre Ingebrigtsen og co. Etter å ha vært svært anonym på Brann Stadion, satte Erik Botheim inn 2-1 da det gjenstod fire minutter. Det var fjerde gang kamp på rad at Botheim scoret.

Oslo-gutten mener at målet minnet om det han scoret mot sin tidligere arbeidsgiver, Rosenborg.

– Vi har trent på det. Det er godt at den sitter. Utrolig deilig, sier Botheim til TV 2.

Etterpå rev han av seg trøyen og ble belønnet med gult kort. Målfeiringen forklarer han slik:

– Hvorfor ikke? Det er 2-1-scoring og vi har nettopp sluppet inn mål. Fotball er følelser, hvorfor ikke vise det?

Ifølge NTB er 21-åringen den første spilleren siden Sigurd Rushfeldt til å score i fire strake eliteseriekamper.

– Han har jobbet beinhardt etter at han kom til oss. Og det tror jeg kanskje er på lang tid at han har jobbet så hardt som han har gjort nå. Han har jobbet med detaljer i spillet, og han har skjønt hva det vil si å jobbe hardt og så er han god i boksen. Det handler selvfølgelig om å få tillit, og han er i en fantastisk gruppe som er med å løfte han hver eneste dag, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– Det er utrolig gøy at han får betalt for det arbeidet. Det unner jeg ham, fortsetter Knutsen.