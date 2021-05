Pep langet ut mot dommeren – nå dømmer samme mann Citys historiske finale

Antonio Mateu Lahoz (44) har fått oppgaven med å dømme Champions League-finalen mellom Chelsea og Manchester City.

Forrige gang den spanske dommeren hadde ansvaret for en City-kamp var da Pep Guardiolas menn tapte 1-2 mot Liverpool i 2018. Da spilte lagene om semifinale-plassen i Champions League.

City tok tidlig ledelsen og trodde Leroy Sané hadde doblet den like før pause, men Lahoz og hans dommerteam ville det annerledes. Målet ble annullert for offside, noe man på TV-bildene kunne se var feil.

Se den omdiskuterte situasjonen i Sportsnyhetene i videovinduet øverst!

Pep Guardiola raste på sidelinjen. Da lagene gikk til pause, ble manageren bortvist fra benken for resten av kampen. Etter kampen kom Guardiola med følgende kraftgloser mot dommeren.

– Jeg kjenner ham fra Spania, så jeg kunne forestilt meg det. Jeg var høflig, jeg var ordentlig. Mateu Lahoz er en spesiell fyr, han liker å skille seg ut, han liker å være spesiell. Han er en dommer som liker å føle seg annerledes.

– Når alle ser noe, så vil han se det motsatte. Det er for strengt å vise meg ut, fordi jeg sa ikke noe stygt.

KONTROVERSIELL: Antonio Mateu Lahoz fikk kjørt seg da Liverpool og Manchester City møttes i 2018. Foto: Anthony Devlin

Måtte svare på spørsmål om dommeren

Under mandagens Champions League-pressekonferanse ble Guardiola konfrontert med at Lahoz skal dømme finalen. Han innrømmet også at de ikke har snakket sammen etter kvelden i 2018.

– Nei, vi har ikke snakket sammen, svarte spanjolen kontant.

– Hva tenker du om at han skal dømme finalen?

– Jeg kunne ikke brydd meg mindre. Jeg har utrolig stor tiltro til spillerne mine, svarte Guardiola.

Tenker ikke på de to nylige tapene mot Chelsea

Thomas Tuchel har allerede rukket å slå Pep Guardiolas Manchester City to ganger denne sesongen. 17. april vant Chelsea over City i semifinalen av FA-cupen, og 8. mai tok de tre viktige poeng på Etihad.

– Dette er en ny og helt annen kamp, sa Guardiola under mandagens pressekonferanse.

Han innrømmet også at startelleveren nesten er ferdigspikret.

– Jeg har en idé for hvordan startelleveren vil se ut, men det er fortsatt ikke helt fastlåst. Jeg vet hvor gode spillerne min er, og jeg kommer trolig ikke til å gjøre noen endringer basert på denne ukens treningsprestasjoner, sa spanjolen.