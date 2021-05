Kovacic til TV 2: – Alt endret seg drastisk etter Tuchels ankomst

Se Champions League finalen mellom Chelsea og Manchester City på TV 2 og Sumo på lørdag!

Da Frank Lampard fikk sparken i Chelsea, lå klubben på 9. plass i ligaen med fattige 29 poeng. Poengsnittet til klubblegenden var på stusselige 1.53.

Thomas Tuchel ble raskt presentert som klubbens nye manager og har nå ledet Chelsea i like mange kamper som Lampard denne sesongen.

Søndag sikret Chelsea seg en plass blant de fire beste i Premier League, og lørdag spiller de Champions League-finale.

Tyskerens poengsnitt er 2.00 på hans 19 kamper.

Dette overrasker ikke Mateo Kovacic, som tross sin unge alder, kan vinne sin fjerde Champions League-tittel på lørdag.

– Alt endret seg drastisk etter Thomas Tuchels ankomst. Alt fra hvordan vi gikk inn til kamper, spillerne fikk mer selvtillit og forsvarsspillet vårt ble betraktelig mer solid. Han har endret mye hos oss, og jeg tror det bare vil bli bedre og bedre med tiden, sier 27-åringen til TV 2 under mandagens pressekonferanse.

– For å være helt ærlig så føltes første møte som om at han hadde vært her i to år. Alt var naturlig fra første sekund. Det er bare å se på hva han og vi har fått til sammen. FA-cupfinale, Champions League-finale og en plass i topp-fire, sier kroaten.

City-stjerne sammenligner Tuchel med Guardiola

Ilkay Gündogan var også full av lovord om Thomas Tuchel under mandagens pressekonferanser.

City-stjernen hadde Tuchel som trener i sin siste sesong for Borussia Dortmund.

– For meg var det utrolig flott å få oppleve ham som treneren min. Jeg var overrasket over hvor mange endringer han klarte å få til i laget, sier Gündogan.

Den tyske midtbanespilleren fikk spørsmål om hva som var de største forskjellene på Guardiola og Tuchel. Et spørsmål han slet med å svare på.

– Jeg synes de er veldig like. Jeg sliter med å finne noen kvaliteter som skiller dem. De er veldig gode taktisk og begge klarer å håndtere uforberedte hendelser som skjer under kamper. Jeg forventer en veldig gøy kamp, hvor den minste detalj kan avgjøre alt.

MØTTES: Thomas Tuchel og Pep Guardiola har møttes ved flere anledninger. Her under en treningsturnering i Shenzhen i Kina. Foto: Bobby Yip

Thomas Tuchel er tidenes første manager som tar to forskjellige lag til Champions League-finalen på to sesonger. Forrige sesong tapte hans PSG for Bayern München. En kamp han tok mye lærdom fra.

– Jeg lærer fra hver eneste kamp. Den viktigste egenskapen en trener har er erfaring. Jeg kommer til lørdagens finale som en smartere og mer erfaren trener, enn hva jeg var i fjor.

Kan vinne sin fjerde Champions League-tittel

I tre strake sesonger (2016-2018) vant Mateo Kovacic Champions League for Real Madrid. 27-åringen var aldri på banen i finalene. Også under Thomas Tuchel har kroaten vært tredjevalget på midtbanen, bak N´Golo Kanté og Jorginho.

Lørdag kan han fort være i elleveren ettersom Kanté pådro seg en skade som sørget for at han ikke var aktuell til helgens kamp mot Aston Villa.

– Jeg har vunnet tre ganger, men aldri spilt finalen. Men i en slik viktig kamp er det ikke så nøye hvem som spiller. Alle er bidragsytere uansett. Alle spillerne i troppen spiller en viktig rolle både opp mot kampen og under den, sier Kovacic.