Lan Marie Berg: – En tung bør har blitt løftet fra skuldrene mine

MDG-politiker Lan Marie Berg sier at det føltes som en «tung bør ble løftet fra skuldrene» da hun fikk telefon om at politiet undersøker truslene mot henne.

Søndag kveld tok politiet i Oslo kontakt med MDG-politiker Lan Marie Berg og fortalte at de undersøker noen av truslene mot henne.

Berg sier til TV 2 at hun ble veldig lettet da hun fikk telefonen fra politiet.

– Jeg ble veldig lettet da politiet ringte. Det føltes som en tung bør ble løftet fra skuldrene mine og hele familien, sier hun.

Mandag ettermiddag opplyste politiet i Oslo at de vurderer å etterforske truslene mot Miljøpartiet De Grønne-politikeren Lan Marie Berg.

Lettet

Berg, som er byråd for samferdsel og byutvikling i Oslo, har vært utsatt for en rekke trusler på internett over flere år.

– Å være utsatt for et høyt aggresjonsnivå over såpass lang tid gjør at det er veldig vanskelig å fange opp og ha oversikt over alt som kommer, vite hva som er trusler og hva som er stygge kommentarer, ikke minst er det tidkrevende å få anmeldt alt sammen, sier Berg og fortsetter:

– Det at politiet ønsker å ta mer ansvar, føles som en stor lettelse. Det er ikke minst bra for demokratiet. Dette er ikke et ordskifte vi bør ha i Norge i dag, og vi må slå ned på det for at det skal slutte, sier hun videre.

Berg forteller at netthetsen startet da hun ble valgt inn i byrådet i Oslo for seks år siden. Hun sier at hun har lært seg å leve med all hetsen hun har fått, men sier at det har vært tøft, særlig i starten av hennes politiske karriere.

– Det har vært mange tøffe tak på veien. Jeg håndterer det greit i hverdagen, men det er ikke sånn det burde være. Vi kan ikke ha et offentlig ordskife hvor du må ha elefanthud for å delta eller kunne tåle mobbing på internett. For min del har dette vært en herdingsprosess som har pågått over seks år, sier hun.

Leser få kommentarer

Berg, som kjemper nå om en plass på Stortinget til høsten, sier at hun leser få kommentarer om seg selv i sosiale medier fordi det stort sett ikke er konstruktive tilbakemeldinger.

Hun vet ikke hvor stort omfanget av hatefulle ytringer er mot henne.

– Hvor mange trusler har du anmeldt?

– Altfor lite. Hvis jeg skulle anmeldt alt som kom inn i innboksen, hadde jeg ikke fått gjort jobben min, sier Berg.

Hun har ikke tall på hvor mange trusler hun har anmeldt, men anslår at alle har blitt henlagt av politiet.

– Flere av disse trusselsakene på nett må få konsekvenser for at vi skal få bukt med det, sier Berg.

MDG-politikeren tror at det er veldig mange som føler seg alene dersom trusler blir henlagt, og at det kan være grunnen til at mange samfunnsdebattanter har trukket seg tilbake, fordi det blir for tøft å stå i over tid.

Forsvarte Berg - får mange reaksjoner

Truslene mot Berg har fått flere offentlige personer til å se rødt i det siste. Lørdag kveld uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) seg sterkt imot hetsen, etter at redaktør Harald Klungtveit for Filter Nyheter la ut en skjermdump av en rekke hetsende kommentarer fra en Facebook-gruppe.

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skrev oljeministeren på Facebook.

– Det rant over. Det er nok. Jeg blir oppriktig sint og lei meg, og det var akkurat det jeg følte der og da — og jeg hadde et behov for å si ifra, sa Bru om innlegget til TV 2 søndag.

Mandag sier oljeministeren at hun opplevd å få mange reaksjoner det siste døgnet følge av at hun gikk ut og støttet Berg.

– Det er akkurat som forventet at det kommer reaksjoner når man prøver å ta til motmæle mot en del av dem som liker å herje i kommentarfeltene, sier Bru og fortsetter:

– Det jeg har opplevd av økt trykk det siste døgnet er likevel ingenting sammenlignet med det Lan Marie Berg står i. Det er bare helt forferdelig og grusomt det hun utsettes for, og det må bare slutte, sier hun.

«Forbanna møkkakjerring», «Kjerringfaenskapet er kriminell» og «Dra hjem og lek i det landet du kommer fra, vi vil ikke ha deg her i Norge» er bare noe av det personer har skrevet i kommentarfeltet i Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG».

Kan oppsøke personene

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding mandag at det er flere årsaker til at de ønsker å undersøke truslene mot Berg.

– Vi ønsket å informere om at vi har startet undersøkelser, vise at vi tar trusler mot politikere og folkevalgte på største alvor, informere om kontaktlinjer til oss og tilby en samtale rundt forebyggende tiltak, sier politimester Beate Gangås.

Politiet opplyser at nattpatruljen er aktive og synlige i en rekke forum og kanaler på nett.

Politimester Gangås sier at de gjør seg noen ganger til kjenne for å vise at de følger med, og de reagerer dersom det fremstilles straffbare ytringer.

Patruljen kan også ta direkte kontakt med personer for å avklare uttalelser eller anmelde på bakgrunn av det de ser på nett, opplyser Oslo-politiet.

– Vi kan også oppsøke personene som utøver hetsen, både som en del av en etterforskning eller i forbindelse med forebyggende tiltak, sier Gangås.