Politiet vurderer etterforskning av trusler mot MDG-politiker Lan Marie Berg

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de opprettet kontakt med Berg via hennes politiske rådgiver søndag kveld.

– Vi ønsket å informere om at vi har startet undersøkelser, vise at vi tar trusler mot politikere og folkevalgte på største alvor, informere om kontaktlinjer til oss og tilby en samtale rundt forebyggende tiltak, sier politimester Beate Gangås i pressemeldingen.

Gangås sier at de undersøker om de hatefulle ytringene mot Miljøpartiet De Grønne-politikeren kan være straffbare.

Ser rødt

Berg, som er byråd for samferdsel og byutvikling i Oslo, har vært utsatt for store mengder trusler på internett i flere år. Det har fått flere offentlige personer til å se rødt.

Lørdag kveld uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) seg sterkt imot hetsen, etter at Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit la ut en skjermdump av en rekke hetsende kommentarer fra en Facebook-gruppe.

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skrev oljeministeren på Facebook.

– Jeg skrev den statusen i affekt. Det bare rant over. Jeg håper jeg kan vise at vi som på ingen måte deler hennes politiske utgangspunkt, likevel ikke vil finne oss i at en kollega blir utsatt for sånt, sa Bru til NRK.

Kan oppsøke personer

Politiets nettpatrulje er aktive og synlige i en rekke forum og kanaler på nett. Gangås sier at de gjør seg noen ganger til kjenne for å vise at de følger med, og de reagerer dersom det fremstilles straffbare ytringer.

Patruljen kan også ta direkte kontakt med personer for å avklare uttalelser eller anmelde på bakgrunn av det de ser på nett, opplyser Oslo-politiet.

– Vi kan også oppsøke personene som utøver hetsen, både som en del av en etterforskning eller i forbindelse med forebyggende tiltak, sier Gangås.

Politiet skriver i pressemeldingen at de har et fast kontaktpunkt for lokalpolitikere og lokale folkevalgte de kan henvende seg til for å forebygge råd og veiledning.

Gangås sier at politiets helhetlige håndtering av saken dekkes av en nylig utarbeidet instruks, som heter at «en trussel mot en folkevalgt skal alltid også vurderes som trussel mot demokratiet».

Videre skriver politiet at det skal etableres et nasjonalt kompetansemiljø mot hatkriminalitet i politidistriktet.