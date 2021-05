Er det én ting Tesla og Elon Musk skal ha, er det at gale og spinnville idéer faktisk realiseres og settes ut i livet.

Første gang vi så den nye pickupen Cybertruck, trodde veldig mange at bilen bare var en stor vits og et PR-stunt, basert på det mildt sagt særegne designet. Det var ikke tilfellet.

Cybertruck går i produksjon, akkurat slik som lovet...

En annen spinnvill modell, som nesten høres for godt ut til å være sann, er kommende Tesla Roadster. Her er Tesla tidlig ute med å annonsere at dette skal bli verdens raskeste serieproduserte bil, målt 0-60 mph (96 km/t).

Nye Tesla Roadster blir så rask at det nesten er vanskelig å tro.

Sjokkerende rask: 0-60 mph på 1,1 sekund

Vi må faktisk helt tilbake til 2017, da Tesla første gang presenterte nye Roadster. Etter alt å dømme går den i produksjon neste år.

For Tesla blir dette en helt spesiell modell. Hele eventyret deres startet nettopp med modellen som het Roadster. Den ble produsert i et begrenset antall helt i starten, og banet vei for Model S, X og 3.

Nå kommer altså andre generasjon. For de aller fleste bør en akselerasjon på 0-60 mph, på rett under 2 sekunder, være langt innenfor alle mulige forventninger. Men galskapen skal ikke stoppe der.

Bilen får firehjulsdrift og plass til fire.

I en god stund har det nemlig vært snakk om at kommende Roadster kan leveres med en såkalt SpaceX package. Og ja, assosiasjonen til Elon Musks egen romrakett er ikke tilfeldig.

Med SpaceX package på kommende Tesla Roadster, blir bilen utstyrt med en type rakettmotor og thrustere, drevet av iskald og komprimert luft.

Nylig bekreftet Elon Musk sjokk-nyheten at bilen med denne ekstramotoren, vil klare 0-60 mph på svimlende 1,1 sekund. Altså 0-100 km/t på et drøyt sekund!

Om dette virkelig lar seg gjøre i praksis, på en serieprodusert modell, gjenstår å se. Men vi vet at Tesla pleier å få det slik de vil...

Den største batteripakken ventes å være på 250 kWt.

1.000 kilometers rekkevidde

Ved siden av en mirakuløs akselerasjon, lover Tesla også en toppfart på over 400 km/t.

I Norge er prisene det koster å reservere kommende Roadster sluppet. Her må du ut med 409.000 kroner for standard-modellen.

Roadster Founder-Series, som det kun åpnes for 1.000 reservasjoner av, koster solide 2.040.000 kroner å reservere.

Tesla drar til med et langt mer spenstig design på Roadster, enn vi er vant med på dagens modeller.

