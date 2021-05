MC-fører kritisk skadd etter trafikkulykke

To motorsykler og en bil var mandag involvert i en trafikkulykke i Bergen.

Like før 12.30 mandag meldte politiet i Vest om en trafikkulykke på RV555 i Bergen. To motorsykler og en bil var involvert i ulykken.

Den ene MC-føreren, en mann i 60-årene, er kritisk skadd og kjørt til sykehus. Den andre MC-føreren, en mann i 30-årene, er lettere skadd.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Tor André Brakstad, sier til TV 2 at det så langt tyder på at det har vært to separate ulykker som har påvirket hverandre.

– En lett-MC veltet. En bil som kom like bak bråbremser derfor for å unngå å kjøre på ham, og for å stoppe og hjelpe til, sier Brakstad.

Deretter skal en annen MC-fører kjørt inn i bilen som bremset. Det er denne føreren som er sendt til sykehus med alvorlige skader.

Trafikken i retning sentrum ved Lyderhornstunellen vil trolig holdes stengt i lengre tid. Det skriver politiet i Vest på Twitter.

Saken oppdateres.