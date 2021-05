Sergio Ramos ikke med i Spanias EM-tropp

Sommerens EM spilles uten Real Madrids stjernespiller og kaptein Sergio Ramos (35). Det ble kjent da Spanias landslagssjef Luis Enrique presenterte EM-troppen mandag.

– Det har ikke vært enkelt å utelate ham fra toppen. Jeg snakket med ham på telefonen i går kveld. Det var veldig vanskelig. Det er en vanskelig avgjørelse. Han har ikke hatt en god rekke med kamper, sier Luis Enrique.

Stopperveteranen tar vrakingen med fatning. I sosiale medier skriver Ramos at han har kjempet hardt hver dag for å komme seg i toppform, men at ting ikke alltid faller på plass slik man hadde ønsket.

– Det er smertefullt at jeg ikke har kunnet hjelpe laget mitt mer eller spille for Spania, men, i dette tilfellet, er det best å hvile og komme tilbake neste år, slik jeg alltid har gjort. Det er sårende ikke å representere landet ditt, men jeg er nødt til å være ærlig og oppriktig, skriver 35-åringen på Twitter.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.



After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

Ramos har vært Spanias kaptein siden 2016, vunnet både EM og VM og står med vanvittige 180 landskamper. Han er fire opptredener unna å tangere verdensrekorden over antall spilte landskamper. Den tilhører i dag egypteren Ahmed Hassan, skriver NTB.

Av nye navn i troppen stikker Aymeric Laporte seg ut. Manchester City-midtstopperen, som vraket Frankrike til fordel for Spania for kort tid siden, er inne i troppen og kan fort tette hullet Ramos etterlater seg.

For første gang sender Spania en tropp til en av de store turneringene uten spillere fra Real Madrid.

TV 2s La Liga-ekspert, Guillem Balagué, mener at Ramos' skadeplager og svake spill denne sesongen gjør at han ikke er med i troppen.

– Han er skadet. Han har nesten ikke spilt denne sesongen, sier Balagué, og peker på at Ramos har 31 kamper i beina i løpet av året, men bare sju av dem siden nyttår.

– Han var til og med plassert på benken i forrige Real Madrid-kamp. Han (Luis Enrique) kunne tatt med to spillere til, men bestemte seg for at det ikke var nødvendig. Meritokrati styrer. Jeg elsker Luis Enrique for det.

Dette troppen til Spania:

Keepere: Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez

Forsvarsspillere: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Midtbanespillere: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

Angripere: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré og Pablo Sarabia