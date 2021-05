Ungdom vil ta igjen tapt drikking

Mange unge - også de under 18 år - sier de kommer til å feste mer fremover enn det de gjorde før pandemien.

Det kommer fram i en ny undersøkelse Opinion har gjort for Vinmonopolet.

For selv om ungdom generelt sett har drukket mindre under pandemien, viser tallene i undersøkelsen at de nå vil ta igjen tapt festing og alkoholinntak.

– Mye å ta igjen

– Jeg tror flere, spesielt de som akkurat har begynt å studere, føler at de har mye å ta igjen.

Det sier Marie Steinsland (24), som var ute og nøt sol i Bergen 2. pisnedag sammen med Christine Mosevold (23). De to er nettopp ferdige med studiene og ser derfor for seg at de selv kommer til å trappe ned på festingen.

Det største savnet for Simon Stenersen og Oda Tarheim har vært å møte flere venner ute på byen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Simon Stenersen (22) og Oda Tarheim (22) tror ikke de har festet mindre under pandemien, men på andre måter.

– Vi har drukket mer hjemme, vin til middager og sånn, men jeg tror folk kommer til å feste mer når ting blir normalt igjen, sier Tarheim.

Bekymret for mindreårige

I aldersgruppen 15-17 år sier 43 prosent av de spurte at de vil feste mer når restriksjonene slipper opp, enn de gjorde før pandemien.

– Når flere mindreårige enn tidligere sier at de vil drikke mer alkohol blir vi bekymret, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen.

Karoline Dale (24) og Anton Martin Ringe (22) tror flere har endret alkoholvaner under pandemien: - Vi har lært oss at det også er koselig å være hjemme, i mindre grupper. Foto: Ole Enes Ebbesen

Vinmonopolet mener dette er tall det er grunn til å følge med på.

– For de fleste av oss så formes forholdet til alkohol når vi er unge, og samfunnsoppdraget til Vinmonopolet er å arbeide for å begrense skadene alkohol kan føre til.

Flest mindreårige

BEKYMRET: Vinmonopolet setter inn forebyggende tiltak. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Undersøkelsen er landsdekkende og gjort i et utvalg med 1000 respondenter i aldersgruppen 15-24 år.

At de høye tallene i stor grad gjelder mindreårige, bekymrer også senior kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet, Hege-Lill Hagen Asp.

– Vi vet at jo yngre man er når man begynner å drikke, jo større konsekvenser kan det ha, sier Asp til TV 2.

Denne gruppen langer mest

Når 15-17 åringer sier de planlegger å drikke mer alkohol, er det noen som må kjøpe det til de.

I en ny kampanje jobber Vinmonopolet nå for å avverge langingssituasjoner i butikken.

Asp påpeker at en av de viktigste oppgavene til Vinmonopolet er å unngå at mindreårige får tak i alkohol. I fjor stanset de to kjøpssituasjoner med mistanke om langing, hver eneste dag.

– Men vi klarer ikke fange opp alt. Derfor er vi avhengig av hjelp fra samfunnet, sier Asp.

VENTER ØKNING: Flere unge svarer at de kommer til å drikke mer etter pandemien. Det bekymrer Vinmonopolet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå ønsker de å sette fokus på det medansvaret man har hvis man kjøper drikke til en mindreårig.

– Vi ser at det ikke lenger er foreldre som kjøper til barna sine, men heller venner og bekjente som kjøper til yngre søsken eller venner. Mye fordi de syntes det er vanskelig å si nei, sier hun og kommer med en oppfordring:

– Da er det viktig å tenke på at man er greiest hvis man sier nei, med tanke på mulige konsekvenser.

Jakob Birkeland (22) har drukket mindre alkohol under pandemien. - Det har ikke vært det samme siden utestedene delvis har vært stengt, sier han. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Susanne Njøtøy, Silja Husabø, Isak Øye Valland og Peder Martin Hope savner alle å kunne samle flere av gjengen til fest. – Jeg har nok blitt flinkere til å si nei under pandemien, sier Hope. Foto: Ole Enes Ebbesen

Susanne Njøtøy og Silje Husabø tror begge at de kommer til å drikke mindre etter pandemien. Foto: Ole Enes Ebbesen

– Vær klar til å rykke

Oslo politidistrikt sier de er bekymret for at det nå vil oppstå store ansamlinger med ungdom som drikker og fester, etter hvert som lettelsene kommer.

– Det handler om at det skjer en del ting som er ugreit under alkoholpåvirkning. Det snakker vi om vold og i verste fall voldtekter, sier politiførstebetjent ved Majorstuen politistasjon, Johan Benitez.

– Hvordan har det vært fram til nå?

– Vi opplever at det har vært forholdsvis rolig. Vi tror at vi står ganske godt rusta til tross for at vi er bekymret for tiden framover, sier Benietz.

Han påpeker at politiet setter inn ressurser og stiller mannsterke ved store ansamlinger. Samtidig kommer han med en viktig oppfordring til foreldre med ungdom i hus:

– La pappa- og/eller mammahjertet banke hardt - og sørg for at noen er parat til å rykke ut når ungdommen er på fest, i tilfelle det skjer noe.

– Frihetsbegeistring

Overlege i FHI Preben Aavitsland tror også at ungdom kommer til å drikke mer alkohol nå som det lettes på restriksjonene.

– Det er nok en frihetsbegeistring når restriksjonene opphører. Da ønsker nok unge å ta seg en fest og det kan man jo forstå, sier han.

Aavitsland tror likevel ikke denne «begeistringen» vil vare så lenge.

– Vi håper at etter en periode vil begeistringen gå tilbake til normale vaner, også når det gjelder alkoholbruk.