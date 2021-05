Familier blant de døde i gondol-ulykken i Italia

Flere familier døde etter at en gondolbane falt ned i Italia søndag.

Vittorio (55) og Elisabetta Samantha Personini (38) hadde sønnen Mattia (5) sammen, og skulle gifte seg 24. juni. Søndag døde hele den lille familien da en gondolvogn falt i bakken, nord i Piedmont i Itala.

Foreldrene døde øyeblikkelig, mens den fem år gamle gutten døde på sykehus kort tid senere.

Totalt befant 15 personer seg inne i en gondolvogn da den raste ned.

Av de 15 personene er 14 døde.

Fem av seks familiemedlemmer døde

Det har tidligere blitt meldt at det skal ha vært både tyske og engelske turister involvert i ulykken, men ifølge den italienske avisen Corriere Della Sera var det var fire israelere og en iraner, mens de resterende ti var italienske innbyggere.

To av israelerne var Amit Biran (30) og Tal Peleg (26), som bodde i Italia med sine to sønner, Tom (2) og Eitan (5). Tal Pelegs besteforeldre, Itshak Cohen (81) og Barbara Konisky (71) var på besøk fra Tel Aviv for å tilbringe ferien med dem.

Både foreldrene, besteforeldrene og den yngste sønnen omkom umiddelbart, da gondolvognen traff bakken. Fem år gamle Eitan er fortsatt er i live, men tilstanden hans er svært alvorlig.

Ber for lille Eitan

Søsteren og svogeren til avdøde Amit Biran bor også i Italia, og til avisen Corriere Dela Sera forteller de at de var sjokkerte over å høre at familien var involvert i ulykken.

– Vi visste at Amit og familien hans hadde dratt dit, men vi hadde ikke trodd de skulle være blant ofrene for denne tragedien.

Til avisen forteller de at de nå ber om at lille Eitan overlever og kan komme tilbake til dem.

Også kjæresteparet Serena Cosentino (27) og Mohammed Reza Shahisavandi (30) omkom. De var på ferie og feiret at Cosentino hadde kommet seg etter sykdom med covid-19, da gondolbanen falt ned.