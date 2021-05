Guardiola kan ha avslørt Agüeros nye klubb

– Kanskje jeg avslører en hemmelighet, sa Manchester City-manager Pep Guardiola i et intervju med BBC.

Den spanske manageren hyllet Sergio Agüero (32), som forlater den nybakte Premier League-mesteren etter denne sesongen. Ryktene har lenge gått på at Barcelona er neste stoppested for den argentinske storscoreren.

– Kanskje han er nær ved å bli enig om en avtale med klubben i mitt hjerte - Barcelona. Han kommer til å spille ved siden av tidenes beste, Messi, sa Guardiola.

Etter ti sesonger i den lyseblå City-drakten er Agüero kommet til veis ende i Manchester. Viktigheten den nå 32-årige spissen har hatt for City kan ikke underdrives.

Agüero har vært helt sentral i Citys oppbygning til en gigantklubb, som har resultert i fem Premier League-titler. Den første kom i 2012 etter det som trolig blir stående igjen som det mest ikoniske øyeblikket i klubbens historie: Agüeros scoringen på overtid mot QPR i siste serierunde.

Passende nok fikk Agüero avslutte Premier League-karrieren for City med å score to mål i søndagens storseier over Everton. Det gjorde samtidig at han satte en imponerende rekord. Ingen har scoret flere mål for samme klubb i Premier League enn Agüero med sine 184 fulltreffere.

Den forrige rekorden var på 183 mål og tilhørte Wayne Rooney fra hans tid hos byrivalen Manchester United.

– Han er en spesiell person for alle sammen, sa en gråtkvalt Guardiola i et intervju med Sky Sports, som du kan se i videovinduet øverst på siden.

Selv strålte Agüero av glede etter å ha scoret to mål, blitt hyllet av fansen og løftet Premier League-trofeet for femte gang. Selv innrømmet i et intervju at han at sitter med en rar følelse etter ti sesonger i lyseblått.