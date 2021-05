TIX på topplistene i Storbritannia

Årets Eurovision-fest er over for denne gang, og til tross for at TIX steg på bettinglistene etter opptredenen sin i lørdagens finale, endte Norge med 75 poeng. Det holdt til en 18. plass.

– Låt som det skulle

Etter at låten «Fallen Angel» var fremført, var det en fornøyd Andreas Haukeland i Green room.

– Det låt akkurat som det skulle, og det er ingenting jeg føler jeg skulle gjort annerledes. Nå skal jeg gjøre det jeg kan best, bære hele festen i green room, sa TIX til det oppmøtte pressekorpset like etter opptredenen.

Til slutt var det Italia som gikk seirende ut av finalen, etterfulgt av Frankrike og Sveits.

Lever videre

Norge vant kanskje ikke Eurovision, men låten til TIX, «Fallen Angel», lever videre og klatrer på listene over mest nedlastede låter på iTunes.

I skrivende stund ligger den på en imponerende fjerdeplass på iTunes-listen i Storbritannia og i Tyskland har låten til TIX klatret opp til en syvendeplass.

I Australia ligger låten på en 45. plass, Østerrike på 15. plass, Belgia 16. plass, mens våre venner i Danmark ligger likt med Storbritannia og har «Fallen Angel» på en foreløpig fjerdeplass.