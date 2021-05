Fotballryktene: – Varsler samtaler om Ødegaard-overgang

Sesongene i de store ligaene rundt om i Europa nådde sine klimaks søndag. Ser man bort fra EM starter nå et vakuum hvor det meste ute blant fotballfansen handler om én ting: Hvem skal klubben min kjøpe.

Så hva sier ryktene rundt de største klubbene? Vi ruller tradisjon tro i gang fotballryktene igjen daglig på TV2.no frem mot overgangsvinduet stenger 31. august.

Martin Ødegaards lån i Arsenal går mot slutten, og nå gjenstår det å se om nordmannen returnerer til Madrid for å spille for Los Blancos. The Sun siterer Mikel Arteta på at Arsenal kommer til å starte samtaler med den norske landslagskapteinen i løpet av de kommende ukene med mål om å signere ham på permanent basis.

– Vi har et sterk og klar mening om hva vi ønsker å gjøre. Han er ikke vår spiller. Vi kommer til å ha samtaler de kommende ukene, men først av alt må vi respektere at han er en Real Madrid-spiller, sier Arteta.

Liverpool tok farvel med Georginio Wijnaldum etter å ha sikret Champions League-spill i siste serierunde. Nederlenderen er skal ifølge Le10Sport være jaktet av flere, men PSG er blant favorittene til å lande 30-åringen. Også Barcelona er blitt sterkt koblet til midtbanespilleren.

Liverpool har samtidig fått et skudd for baugen i jakten på RB Leipzig-stopper Ibrahima Konaté. Ifølge The Times er ikke den tyske klubben fornøyd med måten avtalen mellom partene er satt opp på. Leipzig ønsker at utkjøpsklausulen på rundt 300 millioner kroner blir betalt i én sum - ikke fordelt i flere innbetalinger. Konaté skal angivelig være enig med Liverpool om en femårsavtale.

Hva kommer til å skje med Harry Kane? Telegraph hevder at Chelsea-manager Thomas Tuchel ønsker å hente erkerivalens storscorer, men det kan bli vanskelig som følger av den sterke rivaliseringen mellom de to London-klubbene. Manchester City og United har begge Kane på radaren.

Fikayo Tomori har imponert på lån i AC Milan, som sikret spill i Champions League. Midtstopperen er Chelseas eiendom, men Milan har en kjøpsopsjon i låneavtalen på rundt 285 millioner kroner. Mye tyder på at Milano-klubben kommer til å benytte seg av den.

Mirror skriver at Leeds kommer til å forlenge kontrakten med suksessmanageren Marcelo Bielsa, som ledet klubben til en sterk niendeplass i den førte sesongen etter opprykket fra Championship. Bielsa har ledet Leeds i tre sesonger, og den nye ettårsavtalen kommer til å bli offentliggjort i løpet av den kommende uken.

Gennaro Gattuso er ferdig i Napoli etter at klubben snublet i siste serierunde og mistet Champions League-plassen. Tuttosport hevder at nå arbeidsledige Gattuso er plukket ut som førstevalget til å erstatte Andrea Pirlo i Juventus, som karret seg til en plass i Champions League på bekostning av nettopp Napoli. Calciomercato skriver samtidig at Atalanta-trener Gian Piero Gasperini er blant kadidatene.

Calciomercato skriver også at Juventus er åpen for å selge Aaron Ramsey.

Overgangssjournalist Fabrizio Romano skriver på Twitter at Bayern Münchens David Alaba kommer til å bli Real Madrid-spiller i sommer uavhengig av om trener Zinedine Zidane fortsetter i jobben eller ikke. Alaba kommer gratis og skal ha signert en pre-kontrakt allerede i april. ESPN melder at Zidane skal ha samtaler om fremtiden med Real Madrid i løpet av den kommende uken.

Spanske Sport skriver at Barcelona er interesserte i Atalantas venstreback Robin Gosens.