Dette skjedde da flyet ble tvunget til å lande

Etter å ha omsider landet i Vilnius, forteller passasjerene på Ryanair-flyet hva som skjedde under den dramatiske flyturen.

Ryanair-flyet hadde allerede begynt nedstigningen mot Litauens hovedstad Vilnius da piloten annonserte en endring i planene. Flyet ble omdirigert, og ville nå lande i Minsk, hovedstaden i nabolandet Hviterussland.

Piloten hadde ingen forklaring på den plutselige ruteendringen, men én passasjer reagerte umiddelbart. Den hviterussiske bloggeren og regimekritikeren Roman Protasevich, som er ettersøkt i hjemlandet for å ha dokumentert fjorårets omfattende demonstrasjoner, reiste seg fra flysetet. Minsk ligger bare 200 kilometer fra Vilnius, og flyet ville bare bruke minutter på å nå sin nye destinasjon.

Regimekritikeren Roman Protasevich ble pågrepet da flyet landet i Minsk. Foto: Reuters

Protasevich åpnet bagasjehyllen og tok ut en datamaskin fra håndbagasjen, og overleverte maskinen og mobiltelefonen sin til en kvinnelig medreisende.

– Gjorde en tabbe

Utenfor Ryanair-flyet var et hviterussisk jagerfly, som på ordre fra president Alexander Lukashenko tvang flyet til å lande i Minsk.

– Da de ble annonsert at de skulle lande i Minsk, reiste Roman seg, åpnet bagasjehyllen, tok bagasjen og forsøkte å kvitte seg med ting, sier den litauiske passasjeren Mantas til nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg tror han gjorde en tabbe. Det var mange folk på flyet, så han kunne gitt tingene til meg eller andre passasjerer heller en kjæresten sin, som jeg tror ble arrestert, forteller Mantas.

Han lar seg intervjue etter en lang reisedag, som startet i Athen og omsider endte i Vilnius sent søndag kveld, etter en syv timer lang mellomlanding i Minsk.

Passasjeren Matas (i grønt) lot seg intervjue etter den dramatiske flyreisen. Foto: Andrius Sytas/REUTERS

En annen utmattet passasjer, som ikke ønsket å gi navnet sitt til pressen, sier Protasevich virket «superredd».

– Jeg så ham rett inn i øynene og han var veldig trist, forteller passasjeren.

Påstått bombetrussel

Hviterussiske myndigheter omdirigerte flyet da det passerte landets luftrom på grunn av en potensiell bombetrussel, melder det statlige nyhetsbyrået BelTa. Bombetrusselen viste seg senere å være falsk.

Da flyet landet i Minsk, ble 26 år gamle Protasevich ble umiddelbart tatt til side fra resten av passasjerene.

Medtatte passasjerer ankommer Vilnius etter et langt reisedøgn. Foto: Petras Malukas/AFP

– Vi så at Roman ble stanset på grunn av noe han hadde i bagasjen, sier Mantas. Han forteller at de andre passasjerene også fikk bagasjen kontrollert, før de ble fraktet med buss til terminalen hvor de måtte vente i flere timer.

– Fra vinduet så vi at Roman sto alene, mens en politimann med en hund forsøkte å finne noe i kofferten hans.

En annen passasjer, som også ønsker å være anonym, sier at Protasevich umiddelbart identifiserte seg selv overfor de hviterussiske sikkerhetsmannskapene:

– Jeg så at de tok passet hans. Han tok av seg munnbindet og sa: "Jeg er Roman Protasevich og jeg er årsaken til alt dette.

Flere tomme seter

Da passasjerene omsider ankom Vilnius søndag kveld, var de medtatte og slitne. Passasjeren Mantas forteller at de hadde tilbragt flere timer i kø for å bagasje- og passkontroll i Minsk. Han er ikke sikker på om Protasevich sin kvinnelige medreisende også ble arrestert, men sier at flere seter var tomme da flyet begynte turen tilbake til Vilnius.

– Det betyr at mer enn en person ble hentet ut av flyet, men det er vanskelig å si noe nøyaktig.

Reaksjonene på omdirigeringen har vært mange og kraftige. Både USA og EU krever at Protesevich umiddelbart løslates. Sistnevnte beskriver hendelsen som en kapring.