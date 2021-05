Bursdagsfest tok av på nettet – 149 arrestert

Etter at en bursdagsinvitasjon spredte seg på TikTok, dukket rundt 2500 festglade amerikanere opp i Huntington Beach i California.

Folkefesten begynte på uskyldig vis, da TikTok-brukeren adrian.lopez517 lastet opp en video hvor han inviterte alle som ville komme til bursdagen hans. Invitasjonen spredte seg raskt, og på et tidspunkt hadde over 180 millioner fått med seg hashtaggen «AdriansKickBack» på den populære appen.

– Dette er den første fete festen siden korona, fortalte en av festdeltakerne til New York Times.

Festen var på lørdag, men allerede fredag hadde 400 personer dukket opp på vorspiel ved livvakttårnene på den populære stranda. Da noen av deltakerne begynte å avfyre fyrverkeri på stranda, erklærte politiet samlingen for ulovlig og festgåerne stakk fra stedet.

Brukte gummikuler

24 timer senere var de derimot tilbake, og nå hadde antallet seksdoblet seg. Politiet i Huntington hadde på forhånd advart potensielle festdeltakere om at de ville håndheve alkohol- og fyrverkeriforbudet på stranda, skriver Associated Press.

Flyfoto fra området viser omfanget av festen. Foto: Mark Rightmire/Fox 11 KTTV via AP

Politiet anslår at så mange som 2500 mennesker samlet seg på stranda lørdag kveld, før de forflyttet seg til sentrum av den lille byen. Her gikk festen over i totalt kaos, og videoer i sosiale medier viser slagsmål, stupekonkurranser fra den lokale brygga og festdeltakere som hopper opp og ned på biler.

Nok en gang ble festdeltakerne beordret til å forlate området, og politiet innførte i tillegg portforbud. Utstyrt med skjold, hjelmer og gummikuler fikk politiet omsider kontroll på situasjonen.

– En vegg av politi

Like ved stranden satt en lokal kvinne og spiste på en restaurant da hun plutselig hørte en rekke høye smell utenfor. Da hun så ut av vinduet ble hun møtt av en uvanlig syn:

I alt ble 149 mennesker arrestert, mistenkt for en rekke ulike lovbrudd. Foto: Mark Rightmire/Fox 11 KTTV via AP

– Folk klatret opp på hus og skrek, det ble avfyrt mer og mer fyrverkeri, gjenger av folk løp i alle retninger. De banket på vinduene og ba oss om å la dem slippe inn i restauranten, forteller Sonya Gronning.

– Da vi forlot restauranten var det en vegg av politi som beskyttet oss, legger hun til.

I alt ble 121 voksne og 28 mindreårige arrestert for hærverk, ulovlig oppskyting av fyrverkeri og brudd på portforbudet. En rekke lokale bedrifter og politibiler ble vandalisert, men ingen skal ha blitt alvorlig skadet under festen.