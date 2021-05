Ronaldo vraket da Juventus sikret Champions League-billett

Det så lenge ut til at Champions League-plassen skulle ryke for Juventus. Men Hellas Verona hjalp Torino-laget.

Bologna - Juventus 1-4 (0-3)

Det er ti år siden forrige gang Juventus ikke var med i Champions League. Og det var mye som skulle stemme søndag dersom de skulle klare å kvalifisere seg.

Juventus var på femteplass før den siste runden og var nødt til å vinne. I tillegg måtte enten AC Milan eller Napoli avgi poeng.

Toppscorer Cristiano Ronaldo har notert seg for 29 mål på 33 kamper i årets Serie A. Men han startet på benken i søndagens oppgjør - til tross for at han skal ha vært skadefri.

Likevel hadde Juventus full kontroll mot Bologna og vant 4-0 takket være scoringer fra Federico Chiesa, Alvaro Morata og Adrien Rabiot.

Se alle målene øverst i saken



Men Milan imponerte og vant 2-0 borte mot Atalanta. Med det sikret de seg andreplassen foran Atalanta på tredje.

Dermed var det enten Napoli eller Juventus som skulle kapre den viktige fjerdeplassen. Napoli tok ledelsen mot Hellas Verona, men tjue minutter før slutt utlignet Verona. Og kampen endte 1-1.

Med det sikret Juventus seg den viktige fjerdeplassen, og en billett til Champions League neste sesong. Med seg får de seriemester Inter, Atalanta og AC Milan.

Juventus med full kontroll

Etter fem minutter fikk Juventus en drømmestart. Først avsluttet Adrien Rabiot, men skuddet traff tverrliggeren. På returen stod Federico Chiesa, som sørget for 1-0.

Like før halvtimen serverte Paulo Dybala Alvaro Morata som enkelt kunne heade inn 2-0 for Juventus.

Rett før pause vartet bortelaget opp med strålende fotball. Etter flere pasninger på ett touch, ble Adrien Rabiot spilt gjennom av svenske Dejan Kulusevksi. Rabiot gjorde alt rett og satte inn 3-0.

Se kunstmålet her:

Den andre omgangen startet som den første - og bare etter to minutter spilt satte Morata inn 4-0, hans andre mål for kvelden.

Likevel slapp de Bologna til, og etter 85 minutter satte Riccardo Orsolini inn reduseringen for hjemmelaget. Kampen endte 1-4.

Usikker fremtid

Dette er den 16. kampen på rad i ligaen der Juventus ikke klarer å holde nullen. Samtidig var det de hvite og svartes tiende strake seier mot Bologna i Serie A.

Det har likevel vært en skuffende sesong for Juventus. Mandag skal det holdes et møte som skal avgjøre manager Andrea Pirlos fremtid i klubben.

I tillegg ble Ronaldo værende på benken hele kampen. Det har versert rapporter om at målmaskinen kan komme til å forlate Serie A-klubben i sommer.

Sportsdirektør i Juventus, Fabio Paratici, forklarte benkingen av Ronaldo før kampstart:

– Ronaldo føler seg bra. Vi har spilt fem kamper på 15 dager, og sammen med treneren tok vi denne avgjørelsen. Hvis det trengs, kan han komme innpå i annen omgang, sa Fabio Paratici til DAZN ifølge football-italia.

Men nå har i det minste klubben en Champions League-billett å lokke med.