Liverpool-stjerne tok farvel: – Et stort tap

I sesongens siste kamp ble Georginio Wijnaldum hyllet for sin innsats i klubben gjennom fem sesonger etter 2-0-seieren over Crystal Palace.

Nederlenderens kontrakt med de røde går ut 1. juli, og like før kampen uttalte han at dette etter alt å dømme var hans siste kamp for Liverpool.

– Jeg kjemper mot tårene akkurat nå. Folk i Liverpool, i klubben og lagkamerater har vist meg kjærlighet gjennom disse fem årene. Jeg kommer til å savne dem. Jeg hadde håp om å spille her i mange flere år, men dessverre det annerledes. Gud hadde andre planer for meg. Jeg må starte et nytt eventyr, sier Wijnaldum.

Det har lenge vært rapportert i avisene at Liverpool og Wijnaldum ikke kom til enighet om en forlengelse. 30-åringen har vært koblet til klubber som Barcelona og Bayern München de siste månedene, men gjør det klart at han fortsatt ikke har signert for en ny klubb.

Wijnaldum var en av Jürgen Klopps første signeringer da han ble hentet for nedrykkslaget Newcastle sommeren 2016.

– Det er et stort tap, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Han er den første virkelige bærebjelken i dette Klopp-byggerverket som forsvinner. Det er ikke bare bare å erstatte ham, sier Stamsø-Møller.

TOK FARVEL: Georginio Wijnaldum fikk med seg et minne etter fem år i Liverpool. Foto: Paul Ellis

Wijnaldum ble hyllet av lagkameratene på Anfield-gresset etter kampen. Da han ble byttet ut med snaut kvarteret igjen, var det til stående applaus og med klemmer fra hele Liverpool-benken.

– Det er så sabla kult at de behandler en spiller som går ut av kontrakten på denne måten, for han er satt under press for å signere. Det er et stort tap for Liverpool, men han har fått spille og de har tatt sportslig hensyn. Nå blir han hyllet på denne måten, selv om kontrakten går ut og han forlater klubben gratis. Det er bra. De største managerne gjør dette. Pep Guardiola bruker også folk på vei ut av kontrakten, sier Erik Thorstvedt.

– Karriere til Wijnaldum er langt fra over, og det blir spennende å se hva som blir neste klubb, sier TV 2s fotballekspert.

Med 2-0-seieren etter to scoringer av Sadio Mané sikret Liverpool Champions League-spill neste sesong med tredjeplass i Premier League.

Liverpool tok også farvel med materialforvalter Graham Carter etter kampen.