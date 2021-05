– Første gang vi er i full lockdown

Søndag ettermiddag opplyser Hammerfest kommune at det er 112 personer som har fått bekreftet positivt svar på sine koronatester i kommunen.

I tillegg er 11 personer fra nabokommuner smittet.

– Vi forventer flere positive prøvesvar. I hovedsak har vi bare fått svar på prøver tatt før 22. mai, opplyser kommunen.

Rundt 1000 personer er søndag i karantene, og det testes for fult. Samtidig er butikker og barnehager stengt, samt at de fleste oppfordres til å jobbe på hjemmekontor.

Noe av smitten kan spores tilbake til en fest som ble avholdt i Hammerfest, med over 100 personer.

Bekymrede innbyggere

Flere TV 2 traff på gata i Hammerfest søndag, er bekymret for situasjonen.

Stemningen ute i Hammerfest søndag var generelt rolig, med få folk i gatene, tross sol og pent vær.

MANGE SMITTEDE: Anna Wahl Østvik synes det er ekkelt å tenke på hvor mange som er smittet. Foto: TV 2

– Det er ekkelt, når man tenker på hvor mange som er smittet og hvor mange som er i karantene, sier Anna Wahl Østvik.

Hun var en av dem som hadde tatt turen ut søndag, men med god avstand til andre.

– Det er første gangen vi kjenner på dette med å være i lockdown, det har vært langt unna oss, bortsett fra et utbrudd i høst. Vi kjenner på alvoret, sier Sara Michell Rirud til TV 2.

GODT HÅNDTERT: Ulf Rustad synes Hammerfest kommune håndterer situasjonen bra. Foto: TV 2

Alle TV 2 snakker med synes det er skremmende at en del av smitten ikke kan spores.

– Det er jo kjipt, men jeg har inntrykk av at det blir håndtert bra. Denne byen er veldig flink, sier Ulf Rustad.

– Ikke kontroll

Ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) holdt søndag en pressekonferanse.

Det følte hun behov for, gitt byens alvorlige smittesituasjon.

– Vi står jo i en alvorlig smittesituasjon, der veldig mange av våre innbyggere som er berørt. Vi har ikke kontroll nå, vi har tillfer av smitte som vi ikke klarer å spore, sier Næss.

BEKYMRET: Ordfører Marianne Sivertsen Næss er bekymret for situasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den neste uka vil målet være at så få som mulig møtes, slik at kommunen etterhvert kan få kontroll på smitten.

– Hele samfunnet kommer den neste uka til å være stengt. Det handler om at mange sitter i karantene, og at vi må forsøke å få kontroll over situasjonen. Det kommer til å bli en rolig uke for de fleste, bortsett fra de som jobber med smittesporing, sier ordføreren.