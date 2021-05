Chelsea til Champions League etter Schmeichel-selvmål

To scoringer av Jamie Vardy så ut til å være nok for Champions League-jagende Leicester, men med et knapt kvarter igjen i kampen mot Tottenham bokset keeper Kasper Schmeichel ballen i eget nett.

På tampen knuste Gareth Bale alt håp for Brendan Rodgers da han bredsidet inn 3-2 og 4-2.

– Jeg er virkelig skuffet. Vi hadde fansen med oss for første gang i dag, men vi gjorde dem ikke stolte, sier Youri Tielemans.

– Vi vant cupen i forrige uke, men vi har hatt alt i hendene våre de siste ukene. Vi har gitt det vekk for lett, fortsetter den belgiske stjernen.

Tottenham-hjelpen var kjærkommen for Chelsea.

De havnet nemlig i alvorlig trøbbel borte mot Aston Villa. Eks-Chelsea-spiller Bertrand Traoré ga hjemmelaget ledelsen like før pause. Sju minutter ut i andre omgang la Anwar El Ghazi på til 2-0 fra straffemerket. Ben Chilwell reduserte til 1-2 med tjue minutter igjen. Chelsea produserte flere store sjanser, men klarte ikke å overliste Emiliano Martinez i Aston Villa-målet. Det gjorde heller ikke saken bedre at Cesar Azpilicueta ble utvist like før slutt.

Det gjorde ingenting så lenge Tottenham gjorde jobben mot Leicester. Dermed røk Champions League på målstreken nok en gang for revene.

Harry Kane satte inn 1-1 like før pause, noe som sendte ham forbi Mohamed Salah på toppscorerlisten. Det kan fort ha vært det siste målet Kane gjorde i Tottenham-drakt. Superspissen har uttrykt ønske om å forlate London-klubben i sommer.

Tottenham sikret spill i Conference League, men det er ikke noe keeper Hugo Lloris jubler for.

– Det er ingenting å feire. Vi kan være fornøyde med prestasjonen i dag. De tok ledelsen to ganger, men vi ga ikke opp. Hvis vi hadde hatt den samme gløden tidligere i sesongen, kunne vi havnet høyere på tabellen, sier Lloris, som hadde medfølelse med Leicester.

– Jeg synes synd på Leicester. De fortjente mer enn en plass i Europaligaen, sier han.