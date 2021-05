Svensk 19-åring strålte i Solskjær-seier: – Et klassemål

Wolverhampton - Manchester United 1-2 (1-2)

Ole Gunnar Solskjær stilte med et ungt og reservepreget Manchester United-lag mot Wolverhampton søndag.

Rødtrøyene hadde allerede før kampen sikret andreplassen i Premier League, og har øynene rettet mot Europa League-finalen mot Villarreal kommende onsdag.

Men Solskjærs unggutter leverte på Molineux søndag. Den svenske 19-åringen Anthony Elanga fikk sitt første mål for Manchester United med et nydelig hodestøt.

– Det er et klassemål de varter opp med her, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

– Jeg er veldig fornøyd med ham og han har en stor fremtid, sier Solskjær om Elanga etter kampen.

Se alle målene øverst i saken

Til tross for en utligning fra Wolves og Nelson Semedo, sørget eldstemann på United-laget, Juan Mata, for seier for Solskjærs menn søndag.

Med det står Manchester United uten tap på bortebane hele sesongen. Det har ikke skjedd siden Arsenals historiske ubeseirede 2003/04-sesong.

– Hjemmeformen har ikke vært den beste, men det er en god milepæl. Det er noe vi er stolte av, sier Solskjær.

– Vanskeligste sesongen i mitt liv

Det ble en svært underholdende førsteomgang på Molineux.

Etter 13 minutter serverte Daniel James den svenske 19-åringen Anthony Elanga, som på nydelig vis stanget inn 1-0 for bortelaget.

Det var svenskens første mål på hans andre start i Premier League.

Men fem minutter før pause fant Fabio Silva høyreback Nelson Semedo, som via et United-ben satte inn 1-1 for Wolves.

Like før pause skaffet Donny Van de Beek straffespark for Manchester United. Dommer, Mike Dean, pekte på 11-metersmerket etter å ha tatt en titt på VAR-skjermen.

FEIRET: Juan Mata satte inn 2-1 for Manchester United. Målet dediserte han til hans avdøde mor. Foto: Rui Vieira

Den straffen ekspederte Juan Mata sikkert inn til 2-1 for bortelaget. Og scoringen betydde noe ekstra for spanjolen som mistet sin mor for få måneder siden.

– Det var et veldig spesielt mål. Jeg dediserte det til min mor som gikk bort for noen måneder siden, sier Mata og fortsetter:

– Det har vært den vanskeligste sesongen i mitt liv. Jeg ville score for henne, og heldigvis klarte jeg det.

Usikker fremtid

I det 82. minutt takket Mata for seg i det som kan ha vært hans siste kamp for United. Inn kom det franske stortalentet Hannibal Mejbri (18) til sin debut.

– Vi får bare se hva som skjer. Om tre dager har vi en viktig kamp, og det er fokuset mitt nå. Jeg føler fortsatt at jeg kan spille bra og gi mye til laget. Jeg er fortsatt sulten på å spille, og det vet klubben, sier Mata etter kampen.

Spanjolen er inne i sin siste måned av kontrakten. Mata kom til United i 2014.

– Vi snakker med Juan, og vi skal sette oss ned for å finne ut hva han vil. Jeg gir ham ikke nok spilletid, men han er superprofesjonell, så vi skal snakke sammen, sier Solskjær.

Nuno-farvel

Wolves ender sesongen på en 12. plass med 45 poeng. Samtidig tar de farvel med manager Nuno Espírito Santo som ledet sin siste kamp som Wolves-manager søndag.

Likevel var det noe positivt å ta med seg for Wolves. For på stadion var Raúl Jiménez tilbake å se på banen under oppvarmingen.

Mexicaneren var ikke i troppen, men var å se på banen med laget etter at han i november pådro seg en stygg hodeskade.