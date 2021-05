Mané sendte Liverpool til Champions League

Liverpool - Crystal Palace 2-0

Aston Villa - Chelsea 2-1

Leicester - Tottenham 2-4

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Foran 10.000 tilskuere på Anfield sikret Liverpool plassen i Champions League med 2-0-seier over Crystal Palace.

Sadio Mané ble den store helten med begge scoringene.

Både Chelsea og Leicester tapte sine kamper mot henholdsvis Aston Villa og Tottenham, så Liverpool endte en trøblete sesong på tredjeplass.

– Det er egentlig ulogisk at Liverpool skal ta sommerferie med en kjempegod følelse, for det kan de gjøre. Det er lenge siden det var klart at Liverpool ikke kom til å vinne Premier League, og da er det det samme om de blir nummer to, tre eller fire, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Chelsea slår følge med Liverpool til Champions League etter å ha blitt nummer fire, ett poeng foran Leicester.

Liverpool slapp med skrekken

Crystal Palace var det beste laget i åpningen av kampen. Etter et kvarters spill var Andros Townsend alene gjennom, men Palace-angriperen skjøt like utenfor målet til Alisson Becker.

Liverpool tok over initiativet etter hvert, og etter tjue minutter burde Rhys Williams ha gitt hjemmelaget ledelsen. Liverpools unge stopper fikk stå helt alene på et hjørnespark, men fra kloss hold headet han over.

Snaut ti minutter før pause traff Williams bedre på heading da han stusset et hjørnespark videre til Roberto Firmino, som la til rette for Sadio Mané. Senegaleseren kriget inn 1-0-målet for Liverpool.

Med drøyt kvarteret igjen å spille på Anfield sanket Mané skuldrene til manager Jürgen Klopp og supporterne, for med et skudd via Gary Cahill sendte han Liverpool opp i 2-0 mot Crystal Palace.

Stående applaus for Wijnaldum

Like etter 2-0-målet ble Georginio Wijnaldum byttet ut til stående applaus fra Liverpool-supporterne, før han fikk kos og klem av hele Liverpool-benken. Nederlenderens kontrakt med de røde går ut til sommeren, og han bekreftet før kampen at kampen trolig var hans siste for Liverpool.

Kampen var også den siste som manager for Crystal Palaces Roy Hodgson. 73-åringen har bestemt seg for å gi seg etter sesongen.

Mohamed Salah hadde flere gode sjanser til å gjøre Liverpools seier større, men egypteren sviktet foran mål. Harry Kane scoret i Tottenhams seier over Leicester og tok toppscorertittelen med 23 mål, ett mer enn Salah.