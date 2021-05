Raser mot hetserne: – Hinsides og direkte farlig

Nestleder i Høyre, Tina Bru, tar MDG-politiker Lan Marie Berg kraftig i forsvar etter at hun nok en gang har blitt utsatt for kraftig hets på sosiale medier.

I et Facebook-innlegg lørdag tar olje- og energiminster Tina Bru et kraftig oppgjør med hetsen mot politiker Lan Marie Berg i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!»

Slik starter innlegget til olje- og energiminister Tina Bru lørdag, der hun raser mot alle som har hetset Berg på sosiale medier.

– Det rant over. Det er nok. Jeg blir oppriktig sint og lei meg, og det var akkurat det jeg følte der og da — og jeg hadde et behov for å si ifra! sier Tina Bru om innlegget til TV 2 søndag.

Hun vil med innlegget bidra til å øke bevisstheten rundt hetsing, og bidra til at flere tenker at man må si ifra når man blir vitne til det.

Det rant over for Tina Bru da redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter publiserte et Facebook-innlegg med nærmere 50 hatske kommentarer mot MDG-politikeren.

Hatske meldinger

«Forbanna møkkakjerring», «Kjerringfaenskapet er kriminell» og «Dra hjem og lek i det landet du kommer fra, vi vil ikke ha deg her i Norge» er bare noe av det personer har skrevet i kommentarfeltet i Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG».

Det er ikke første gang Berg har blitt hetset kraftig. Helt siden hun ble en kjent politiker i 2015, har hun måttet tåle store mengder hets.

Lan Marie Berg var byråd for miljø og samferdsel i Oslo frem til januar i fjor, og kjemper nå om en plass på Stortinget til høsten.

TV 2 har kontaktet byråden i Oslo, som er kjent med at vi gjengir hetsen. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Ikke en pris man skal betale

Bru forstår ikke hvordan MDG-politikeren klarer å holde ut all hetsen, og kaller Berg for en sterkere person enn henne selv.

– Hadde det vært meg og jeg hadde opplevd et sånt trykk, hadde jeg ikke drevet med politikk lenger. Det er ikke en pris jeg er villig til å betale for å være med, sier Bru til TV 2 søndag.

Hun er tydelig på at dette ikke er en pris man skal være villig til å betale for å være en offentlig person.

Høyrepolitikeren sier at innlegget er et uttrykk for at det er fullt mulig å være uenig i sak, og samtidig reagere og vise at man ikke aksepterer hetsen MDG-Lan har blitt utsatt for.

– Jeg kjenner ikke Lan, men hun må være veldig tøff. Hun må være ekstremt psykisk for å klare det, og tro ufattelig mye på jobben hun gjør, og tenke at det er verdt jobben. Man skal ikke måtte tåle det, sier Bru.

– Skadelig for demokratiet

– Vi kan ikke sitte og se på at det er sånn. Her har vi en kollektiv jobb å gjøre som samfunn, slår hun fast.

Bru mener det er skadelig for demokratiet at hetsen kan føre til at folk vegrer seg for å gå inn i politikken eller slutter å delta i debatter.

– Hvis du må være ekstremt sterk psykisk og ha en ufattelig evne til å la ting prelle fra deg, så blir arenaen ekstremt liten. Det er ikke det et demokrati skal være. Tvert om, sier hun, og fortsetter:

– Det nivået som skrives om henne er hinsides og direkte farlig.

Bru har ikke tro på at det er mulig å bli kvitt hetsen, men sier at alle kan gjøre litt — og at hver og en må være med å påpeke det når noe ikke lenger er greit.

– Hvorfor tror du Lan Marie Berg er såpass utsatt for så mye hets?

– Det er nok en kombinasjon av at hun har minoritetsbakgrunn, er kvinne og engasjert i klimadebatten — og at det gjør det ekstra giftig, sier Bru.