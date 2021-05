Arsenal må klare seg uten Europa-cup for første gang på 26 år

Arsenal gjorde jobben mot Brighton, men da Tottenham smadret Leicester var håpet om Europa-spill over.

Arsenal–Brighton 2–0 (0–0)

Leicester–Tottenham 2–4 (1–1)

Se sammendraget fra Leicester-Tottenham øverst!

Arsenals eneste håp om Europa-fotball neste sesong var den nye turneringen UEFA Europa Conference League. Da var de avhengig av seier mot Brighton og at Tottenham ikke slo Leicester.

Tottenham lå lenge under mot Leicester, men klarte å snu kampen mot slutten. Dermed sikret Ryan Masons menn seg en plass i Conference League.

– Det er ikke der vi ønsker å være. Vi vil være høyere på tabellen og konkurrere i de store turneringene, men vi er i Europa neste sesong. Vi respekterer alle konkurranser vi deltar i, sier Tottenhams midlertidige trener Ryan Mason.

Dermed er Arsenal nødt til å klare seg uten Europa-spill neste sesong. Det har de ikke gjort siden 1995/1996-sesongen.

– Det er selvsagt veldig skuffende. Vi er skuffet over sesongen vår. Vi er nødt til å fokusere inn mot neste sesong nå, sier Arsenal-spiller Callum Chambers.

West Ham sikret seg plass i Europa League sammen med Leicester. Chelsea, Liverpool, Manchester United og Manchester City er klare for Champions League.

– Det er veldig trist at vi ikke får spilt i Europa neste sesong, sier en tydelig skuffet Arsenal-sjef Mikel Arteta.



– Jeg vil først og fremst takke supporterne som er her i dag. Det har vært utrolig tøft uten dem, de har vært dypt savnet. Jeg vet ikke hva som hadde skjedd om de hadde vært her hele sesongen, men jeg er ganske sikker på at ting hadde endt annerledes, sier Arsenal-sjefen.



SKUFFET: Arsenal-supporterne som var tilbake på Emirates brukte anledningen til å markere mot eier Stan Kroenke. Foto: Neil Hall

– Dette er ingenting å feire

Tottenham-kaptein Hugo Lloris var svært fornøyd med lagets prestasjon mot Leicester, men også svært selvkritisk til lagets prestasjoner denne sesongen.

– Nei, dette er ingenting å feire. Vi kan være fornøyde med det vi gjør i dag. De leder to ganger, men vi gir aldri opp. Hadde vi vist den samme lagånden flere ganger denne sesongen kunne vi vært høyere på tabellen.

Nå mener han det er på tide at klubbens ledere bestemmer seg for hva de tenker om fremtiden.

– Nå er det på tide at klubben tar en avgjørelse for å forberede klubben på fremtiden. Vi trenger det, sier Spurs-kapteinen.

SISTE KAMP? Seieren mot Leicester kan ha vært Harry Kanes siste kamp for Tottenham. Foto: Shaun Botterill

Dramatisk

Arsenal gikk hardt ut i starten og viste tidlig at de hadde planer om å kjempe seg til tre poeng, men de store sjansene uteble.

West Ham trengte kun et poeng for å sikre seg en plass i Europa League, og da Pablo Fornals scoret to raske mål på tre minutter virket det som om de allerede hadde avgjort Europa League-dramatikken.

Da samtlige lag gikk til pause var det Tottenham som lå på 7. plass og hadde Conference League-billetten i lommen. Men det tok ikke lang tid før alt var snudd om igjen.

Allerede ett minutt ut i andreomgang scoret Arsenal. Nicolas Pépé dempet ballen og hamret den i mål. Dermed gikk Mikel Artetas menn forbi erkerivalen på tabellen.

Pépé-show, men Tottenham snudde

Ivorianeren var ikke ferdig. 14 minutter senere var det Martin Ødegaard som serverte ballen til Pépé, nok engang var kantspilleren sikker. Dermed var Arsenal på strak vei mot Conference League.

– Jeg tror Arteta innerst inne håper å slippe Conference League. I den prosessen han er inne i så tror jeg det hadde passet ham å slippe den turneringen, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Martin Ødegaard gikk av banen fem minutter før slutt og fikk gode skussmål av Erik Thorsvedt.

Leicester ledet lenge mot Tottenham, men da kampen nærmet seg slutt slo Ryan Masons gutter tilbake. Først rotet Kasper Schmeichel det til og scoret selvmål, så avgjorde Gareth Bale kampen med to sene mål.

Turneringen ingen vil være med i

Conference League er en ny turnering som blir den tredjerangerte klubbturneringen til UEFA. Turneringen vil først og fremst bestå av lag fra lavere rangerte ligaer.

Dermed kan Tottenham-spillerne vente seg å måtte reise til steder de trolig aldri før har vært.

– Det er nesten en kamp for å unngå den cupen, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tidligere denne uken.

– Jeg tror mange spillere fryser litt på ryggen med tanke på den 7. plassen også. For en del av spillerne vil det nok være et krasj med eget selvbilde, sa den tidligere Spurs-keeperen.