Kari (72) fikk hilse på sitt store idol: – Hadde bare ett ønske, det var å møte ham

Kari Opdahl (72) er stort TIX-fan, og møtte opp på Oslo lufthavn søndag for å ta imot den norske MGP-finalisten. Litt over klokka 17 fikk hun hilse på sitt store idol.

– Jeg har hatt flere psykologer, men TIX er den beste psykologen jeg har hatt. Han har så utrolig fine låter, og hele han er bare utrolig, sier Kari Opdahl.

Opdahl er 72 år gammel, og møtte søndag opp på Oslo Lufthavn for å ta imot TIX da han landet søndag ettermiddag.

SPENT: Kari Opdahl (72) var svært spent før TIXs ankomst. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jeg er så spent. Jeg har ett ønske, og det er å møte ham, sa hun mens hun ventet på idolet.

Opdahl fortalte videre at hun hører på TIX-musikk dagen lang.

– Tror du at du er hans eldste fans?

– Nei, det vet jeg at jeg ikke er. Jeg vet om flere som er jevngamle med meg som er store fans, sier hun.

Hilste på fansen

Det var ventet at flyet til TIX fra Amsterdam skulle lande på Oslo lufthavn litt over klokken 16 søndag.

Flere i fan-gruppen hadde møtt opp flere timer i forkant.

Rundt klokken 17.15 møtte TIX opp i ankomsthallen.

– Jeg har vært på mitt livs eventyr. Det har vært lite søvn, men jeg har fått så mye energi av alle de fantastiske menneskene jeg har møtt, sier han til TV 2.

Med seg hadde fansen et stort fat med Giflar og Red Bull, to ting TIX tidligere har sagt han liker svært godt.

– Men i alle dager, ropte TIX da han så det fansen hadde tatt med.

– Det er så dumt at jeg må holde så stor avstand til alle, sier han.

FANS: Spent fans hadde møtt opp for å ta TIX vel imot på Oslo lufthavn. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Opdahl var blant de første som løp bort til TIX da han ankom. Andreas Haukeland tok seg god tid til å snakke med fansen.

– Han sa til meg at når koronaen er over, så skal jeg få en ordentlig klem. Nå er mitt største ønske oppfylt, sier 72-åringen.

– Forelsket meg

Det har underveis i årets Melodi Grand Prix vært mye spekulasjoner rundt en flørt mellom TIX og den aserbajdsjanske Eurovision-deltakeren Samira Efendijeva (30).

– Jeg har jo forelsket meg i en jente fra Aserbajdsjan, innrømmer TIX på Oslo lufthavn.

– Æsj, sa jeg det på kamera, sier han like etterpå.

Han forteller det var spennende å lære mer om kulturen i andre europeiske land.

– Det å lære om kulturen i Aserbajdsjan, det setter ting litt i perspektiv, for hele vår delegasjon, tror jeg. Eurovision er for en kveld, kjærligheten er for alltid, sier han.

18. plass

Andreas «TIX» Haukeland endte på en 18. plass under lørdagens finale i Rotterdam.

Selv om poengene ikke ble så høye som mange nok hadde håpet, så var det en fornøyd TIX som feiret lørdag kveld.

– Budskapet mitt har kommet ut. Nå gleder jeg meg til å komme hjem til Norge, skrev han på instagram lørdag.

Fan Marcus Sefteland (20) veddet på at TIX skulle stikke av med serien under lørdagens finale.

– Jeg sa på en gruppe med 7000 følgere at jeg skulle skinne håret mitt dersom han ikke vant. Han vant jo ikke, så da måtte jeg gjøre det, men det er like greit å få på plass sommer-sveisen, sier han til TV 2.

NY SVEIS: Marcus Sefteland måtte ta håret etter at TIX ikke vant. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han var fornøyd med å få slått av en prat med TIX da han ankom flyplassen.

– Det var fint å få snakket med ham. Han er helt konge, sier han.