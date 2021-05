Braut Haaland så Verstappen cruise inn til seier i Monaco

Erling Braut Haaland (20) var blant de celebre gjestene som fikk se nederlandske Max Verstappen knuse konkurrentene i det prestisjetunge Monaco Grand Prix. Carlos Sainz ble nummer to, mens Lando Norris kapret 3. plassen.

Braut Haaland fulgte løpet fra orkesterplass ombord på luksusyachten Flawless II. Med mørke solbriller og ikledd en Dolce & Gabbana-joggedress til 13 000 kroner fikk han se et dramatisk løp.

POLE POSITION: Erling Braut Haaland koste seg ombord i luksusyachten Flawless II. Foto: Luca Bruno

Allerede før start måtte Charles Leclerc, som lørdag sikret seg pole position, trekke seg. Ferreri klarte ikke å få bilen klar i tide. Det åpnet for Verstappen. Han tok initiativet fra start og ga det aldri fra seg.

Mercedes-duoen Lewis Hamilton og Valtteri Bottas hadde en marerittdag i fyrstedømmet. Bottas lå på 2. plass da han kjørte inn for å bytte dekk. Det gikk alt annet enn sømløst. Det høyre forhjulet ville nemlig ikke løsne. Sekundene raste, og tidstapet i depotet ble såpass stort at finnen ga seg.

Hamilton havnet i kø bak Pierry Gasly og Sebastian Vettel i de trange Monaco-gatene. Med få forbikjøringsmuligheter underveis økte frustrasjonen hos briten. Til slutt endte han på 7. plass.

Dermed passerte Verstappen briten i VM-sammendraget. Verstappen har 105 poeng. Hamilton har 101 poeng. Det er første gang Verstappen vinner i Monaco.

I intervjusonen etter løpet ble Verstappen gratulert av tennisstjernen Serena Williams.

– Det er så spesielt å vinne her, og for meg å være på podiumet her for første gang, sa Verstappen i intervjuet med arrangøren.

Like etter høstet han og de andre formel 1-førerne lovord fra Williams, som lader opp til Roland Garros i Paris neste uke.

– Det er en stor ære å være her som fan og se så fantastiske atleter. Gratulerer, sa Williams.