Reagerer: – Dypt urovekkende

Fotballpresidenten frykter at restriksjonene er blitt en symbolsak for både fagmyndigheter og regjering.

Fredag ble det klart at breddeidretten ikke får unntak fra avstandsregelen i trinn 2, og at de dermed stadig må vente på å trene med kontakt. Det var en nedslående beskjed for tusenvis av idrettsutøvere landet rundt. Samme dag varslet flere klubber at de vil trosse anbefalingene.

Frykter det er blitt en symbolsak

I Danmark er oldboys-sesongen godt i gang. Også i land som Sverige, Island og England har myndighetene prioritert å få i gang breddeidretten.

Men i Norge må utøvere smøre seg med tålmodighet. Fotballpresident Terje Svendsen frykter at restriksjonene for fotball for spillere fra 20 år er blitt en symbolsak for både fagmyndigheter og regjering. Han mener det er dypt urovekkende at breddeidrett er helt nederst på den politiske prioriteringslisten.

– Gjennom hele pandemien har fotballen vært på tilbudssiden med å være gode smittevernabassadører. Vi har sendt inn innspill, bedt om møter. Alene og sammen med idretten forøvrig. Innsendte forslag til løsninger for denne gruppen virker aldri å ha vært realitetsbehandlet hos fagmyndighetene. De har i begrenset grad villet gå inn i en konstruktiv dialog med idretten om hva det må legges til rette for å åpne på en trygg måte, sier Svendsen.

For ett år siden var Espen Nakstad bekymret for kiosk-kø og publikumsansamlinger. Fredag mente helseminister Bent Høie (H) at et unntak fra enmeterskravet kunne «undergrave befolkningens vilje til å ofre mye for dette».

– Å gi en stor andel av de voksne personene i Norge unntak fra det viktigste verktøyet, nemlig enmeterskravet, i et så stort omfang, vil ikke bare øke smitterisikoen der og da, men definitivt også øke risikoen for at folk er mindre opptatt av å holde avstand i alle andre sammenhenger, sa Høie (H) til TV 2.

Frykter vekst i uorganisert aktivitet

Det tror ikke Svendsen. Fotballpresidenten frykter at flere nå vil gi blaffen i anbefalingene.

– Jeg frykter vi nå vil se en sterk vekst i uorganisert aktivitet, der vi må regne med at smittevernregler i mindre grad blir fulgt enn aktivitet i regi av klubb. Vi har nå satt oss i en situasjon der våre muligheter til å ha aktivitet på en kontrollert og god måte reduseres. I motsetning til Høie er jeg sikker på at våre 50.000 medlemmer, som ikke har trent normalt på 15 måneder, vil være enda mer bevisste på og nøye med 1-meteren og smittevern når de får komme i gang, nettopp for å verne om aktiviteten. Vi forstår klubbenes frustrasjon. Fotballen har ikke regelverk hvor vi kan sanksjonere brudd på myndighetenes anbefalinger ved normal trening, det må være myndighetenes ansvar. Min anmodning er at fotballen åpnes for alle. Klubbene vil følge opp på en god og trygg måte, sier Svendsen.

Selv om regjeringen på egne hjemmesider skriver at fysisk kontakt for utendørs breddeidrett kan gjennomføres i trinn 3, er helseminister Bent Høie av en annen oppfatning:

– Rådene fra FHI og Helsedirektoratet er veldig tydelige på at akkurat det med å holde avstand er en av reglene vi må holde på ganske lenge i Norge, og i de neste trinnene. For eksempel i trinn 3. Først i trinn 4 begynner vi å gi større unntak for énmetersregelen, sier han.

– Veldig lite smitte

Olsvik-rapporten slår fast at det langt på vei vil være ufarlig for breddefotballen å trene med kontakt.

– Jeg mener myndighetene ikke har behandlet breddefotballen faglig og korrekt. Det ble laget en rapport hvor vi gikk gjennom all litteratur og all dokumentasjon som måtte finnes, spesielt den vitenskapelige, for å se om fotball er veldig smittsomt eller ikke. Vår konklusjon er at det er veldig lite smitte på fotball utendørs, sier Ørjan Olsvik til TV 2.

– Føler du at myndighetene har registrert denne rapporten og tatt høyde for funnene i den?

– Det kan jeg ikke vite, men de har i alle fall ikke omtalt den i brevet som gikk fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til departementet 9. april.

– Hva synes du om beslutningen fredag om å la bredden fortsette å vente?

– Det er ikke en spesielt god beslutning, tatt i betraktning at det finnes å mye god dokumentasjon på at det her er rimelig ufarlig.

– Om empirien og forskningen er såpass entydig på dette feltet, hvorfor er det da fortsatt stengt?

– Det er det vanskelig for meg å vite, men det virker på meg som om de ikke har gått inn og sjekket all vitenskapen. Og i rapporten på 16 sider som gikk fra direktoratet til departementet 9. april er det ikke nevnt noe vitenskapelig. Ingenting er sjekket. Jeg synes det har vært mye synsing, og lite bruk av dokumentert kunnskap som er publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, avslutter Olsvik.