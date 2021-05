Designleilighet vekker oppsikt: – Helt vanvittig unik

– Det er malt på innsiden av alle skuffer på kjøkkenet, alle fliser, vegger og tak. Det er ingen steder som har kommet seg utenom den malingen, sier daglig leder og eiendomsmegler i Privatmegleren Strømmen, Lars Espen Storebø, til TV 2.

Leiligheten, som ligger på Blystadlia like utenfor Oslo, er ikke helt i samme kategori som mange andre leiligheten man ser på Finn.no.

Storebø sier at det blir en større oppgave med å finne riktig kjøper til en slik leiligheten, men at det er spennende å selge et objekt som ikke er likt som alt annet på markedet.

GJENNOMGÅENDE: Mønstrene som er malt er gjennomgående i hele leiligheten. Her fra kjøkkenet, med utsikt til stua. Foto: Trond Reder

– Vanvittig unik

På bildene i annonsen til leiligheten er det tydelig at ingenting er overlatt til tilfeldigheten. Selv vasken på badet er malt, og i kjellerboden er også gulv og vegger malt med samme gjennomgående mønster som i resten av leiligheten.

– Det er lagt ned flere år med betydelig arbeid. Så man ønsker jo selvfølgelig å finne en kjøper som setter pris på uttrykket, sier han til TV 2.

– For denne leiligheten er kanskje for spesielt interesserte?

– Ja det kan du si. De som har en interesse for kunst vil kunne se den røde tråden i leiligheten. Og så er det noen som ikke skjønner seg på det, og da er det vanskelig å se at den så unik, sier han.

Flere interessenter

Eieren av leiligheten er selv kunstinspirert, og ønsker ellers ikke å medvirke i denne saken.

Storebø forteller at det ikke er eieren selv som har malt leiligheten, men at arbeidet med leiligheten har tatt enormt lang tid.

Av bildene fremkommer det at mer eller mindre alt i leiligheten har blitt rørt av en malekost, i alle mulige farger.

Annonsen er besøkt av knappe 24.000 folk på Finn.no.

BAD: Både tak, dusj og servant er malt på badet. Foto: Trond Reder

Storebø forteller at det er flere som har vært på visning, både med en interesse for å pusse opp alt, og noen som vil la det stå. Det er også blitt lagt inn bud, skal vi tro megleren.

SOVEROM: Ett av leilighetenes soverom ser slikt ut. Foto: Trond Reder

Matcher markedet

Men prisen har foreløpig ikke vært til eiers forventning. Prisantydning er satt til 3,7 millioner kroner, noe Storebø sier matcher resten av markedet i området.

Også doen har fått sitt eget uttrykk. Foto: Trond Reder

– Den er priset ganske likt som andre leiligheter i området. Eieren har ikke dårlig tid, så her må man jobbe hardt og lenge over tid for å finne noen som har betalingsvilje og interesse for uttrykket i leiligheten, sier han.

Leiligheten har vært til salgs siden januar, og Storebø virker selvsikker på at han kommer til å finne riktig kjøper.

– Den er jo helt vanvittig unik, sier han.