Minst ni døde i taubaneulykke i Italia

Minst ni personer skal ha mistet livet etter at en gondolvogn falt ned på bakken nord i Piedmont i Italia, skriver den italienske avisen La Republicca.

Ulykken skjedde på den populære turist-taubanen Stresa-Mottarone like før klokken 13 søndag.









































Det skal ha vært minst elleve personer om bord i gondolen.

To barn er alvorlig skadd og er blitt fraktet til sykehuset. Tilstanden deres er kritisk, skriver avisen.

Vraket av taubanevognen ligger på bakken. Dren falt mange meter ned da den løsnet fra kabelen. Foto: AP /NTB

Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, men vognen skal ha falt ned fra et punkt der den var på et av de høyeste punktene over bakken. Ifølge italienske medier kan ulykken ha skjedd på grunn av svikt i et tau.

Taubanen når en høyde på 1491 meter over havet, og ble satt i drift 24. april etter nedstengingen.

Oppdateres!