Kronprinsessen med klar oppfordring til foreldre

Over 40 000 barn sier at foreldrene ikke leste en eneste bok for dem i 2020. Nå oppfordrer Kronprinsesse Mette-Marit nordmenn til å være noens lesehelt.

Voksne leser mindre for barn enn før. Samtidig blir lese- og skriveferdighetene blant unge dårligere.

Nå slår Forleggerforeningen alarm, og sier at lesing hjemme er avhengig for hvordan du deltar i samfunnet senere i livet.

Se Kronprinsessens oppfordring i videoen lenger ned i saken.

– En stor samfunnsutfordring

Som en del av barne- og ungdomsundersøkelsen har Ipsos på oppdrag fra Forleggerforeningen spurt barn og unge hvor mange bøker de tror at en voksen eller annen person leste for dem i 2020.

41 600 barn mellom 8 og 11 år svarte at foreldrene ikke leste en eneste bok for dem i 2020.

Leder forleggerforeningen, Heidi Austlid mener foreldre må gi barna gode leseopplevelser. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Når vi vet nå at leseferdigheten og lesemotivasjonen går nedover for barn og unge, bør alarmklokkene ringe, for da har vi en stor samfunnsutfordring, sier Heidi Austlid.

Hun mener høytlesing hjemme er viktig for læring i skolen og senere.

– Hvis du kan lese så har du større forutsetninger til å lykkes med alt mulig, for lesing gir deg kunnskap, og det gir deg også muligheten til å delta i demokratiet og skape deg en egen fremtid, så det er viktig både for lære, men også muligheten til å delta, sier Austlid.

Austlid tror foreldre leser mindre for barna fordi voksne er altfor gode til å sette barna foran en skjerm i stedet for å sette dem på fanget og lese for dem. Hun oppfordrer voksne til å la barna bestemme hvilke bøker de vil bli lest for.

– Vi må ikke være jålete på hva som er korrekt litteratur og ikke. Les for barna dine det de er interessert i fordi hvis man leser ting man er interessert i så blir man også glad i å lese og har lyst til å lese mer.

– Donald Duck, holder det?

– Donald Duck holder, oppskrifter holder, sakprosa, aviser, les akkurat det du vil, men les, sier Austlid.

Kronprinsessen om sin lesehelt

I kampanjen "Min Lesehelt" forteller en rekke kjente personer om hvorfor de mener at lesing er viktig. Nå engasjerer Kronprinsesse Mette-Marit seg og ber nordmenn lese mer sammen.

– Alle har behov for å ha en lesehelt. Min lesehelt var min mamma. Da jeg var liten leste hun for meg nesten hver kveld. Hun leste litteratur som passet for barn, og litteratur som passet for noen som var mye større enn meg. Det tror jeg er en av grunnene til at jeg ble så veldig glad i å lese, sier Kronprinsessen.

Monica Gundersen Mitchell, Førsteamanuensis, UiS. Foto: Kristian Myhre

Video: Det kongelige hoff.

Monica Gundersen Mitchell er Førsteamanuensis på Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun sier at barn forstår mer enn de klarer å lese de første årene, og at man ved å lese høyt for barna gir dem tilgang til tekster de ikke klarer å lese selv.

– Det er lengre tekster som kanskje er mer komplekse og utfordrende. God litteratur som en seksåring ikke har muligheten til å lese selv. Men de er klare for å bli kognitivt utfordret, sier Mitchell.

Kronprinsesse Mette-Marit forteller videre hva slags bøker hun likte å drømme seg bort med.

– Da jeg var liten var noe av det koseligste jeg visste å lese historier om folk som bodde i andre land. Og det gjorde at jeg kunne drømme meg bort til Mongolia, eller Persia eller andre steder som jeg ikke hadde vært før, sier Kronprinsessen.