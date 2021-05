Reaksjonen til TIX tar av i sosiale medier

Under NRK-programmet «HAIK», fikk Andreas Haukeland servert en stor overraskelse av programleder Christine Dancke og artist Emelie Hollow.

Hollow, som også står som låtskriver for Eurovision-sangen «Fallen Angel», hyllet Haukeland med en helst spesiell cover av låta. Artisten gjorde om på teksten og sang blant annet «Du er ingen fallen engel».

Se fremføringen til Hollow og reaksjonen til Haukeland i videovinduet over.

Måtte avbryte innspillingen

Under fremføringen til Hollow tar det ikke lang tid før Haukeland knekker sammen.

– Det var et vakkert øyeblikk, forteller han til God kveld Norge.

Haukeland forteller også at de måtte avbryte innspillingen og starte på nytt ettersom han knakk fullstendig sammen etter det første refrenget.

HJELP MED ENGELSKEN: Hollow har hjulpet til med å skrive den engelske teksten til «Fallen Angel». Hun har selv nær familie fra Storbritannia, derav det engelske etternavnet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hun måtte spille den to ganger, for da Emelie begynte å spille knakk jeg fullstendig sammen, forteller Haukeland.

– Da måtte jeg prøve å ikke gråte med en gang, legger han til.

Koker over i sosiale medier

Reaksjonene etter hyllesten har ikke latt vente på seg. Coverlåta er nå sluppet på alle musikkstrømmetjenester, etter sterkt ønske fra fansen til både Hollow og Haukeland.

RØRT: Fansen hyller låta under videoen av fremføringen på Youtube. Foto: Skjermdump Youtube.

Kommentarfeltene i sosiale medier renner også over med skryt, og på Youtube hyller fansen måten Haukeland reagerte på.

«Wow, dette var et magisk øyeblikk. Tårene kom for å si det sånn», skrives det.

«Han er en så fantastisk person», skriver en annen.

«Helt nydelig, et rørende øyeblikk! Du er fantastisk Andreas, respekt!».

Under kommentarfeltet på sin Instagram, får Hollow skryt for fremføringen.

«Den beste coverartisten jeg noen gang har hørt. Du er så fantastisk».

«Såå rørende og sååå nydelig fremført».

Hollow er takknemlig for den enorme responsen og svarer under et innlegg på Instagram:

– Tusen takk for overveldende god respons, jeg setter så stor pris på det! skriver Hollow.