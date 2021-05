– Vi var her først, lenge før dem

ASHKELON/ISRAEL (TV 2): Bare noen kilometer nord for krigens herjinger på Gazastripen, nyter israelere strandlivet i Ashkelon. Der er det flere som mener at jødene har enerett på Israel.

Innbyggerne i Ashkelon, sør i Israel, kunne i helgen nyte strandlivet igjen. Etter elleve dager med rakettalarm og tilflukt i bomberom, inngikk Israel våpenhvile med Hamas natt til fredag.

Store kontraster

Bare noen kilometer lenger sør for Ashkelon, kan kontrastene knapt bli større. Store deler av Gaza by er ødelagt av den intense bombingen fra det israelske militæret, IDF.

STRANDLIV: Uri Maul sier at det har vært en vanskelig periode, og håper freden blir langvarig. Foto: Kjetil Iden / TV 2

Uri Maul forteller til TV 2 i Ashkelon at det har vært skremmende med alle missilene som har blitt skutt mot Israel fra militante grupper på Gazastripen.

– Vi vil at volden fra Hamas skal opphøre. De vil drepe oss, og vi vil ikke dø, sier han.



Maul mener myndighetene gjorde det eneste riktige da de bombet Gaza etter at Hamas sendte raketter mot Israel.

Dårlige vilkår for sameksistensen

Selv om partene så langt har respektert våpenhvilen, er det tydelig at de underliggende spenningene fortsatt er høyst tilstedeværende. TV 2 snakker med flere på stranden i Ashkelon som sier at dette er jødenes land, og at det ikke er rom for araberne.



En femtedel av innbyggerne i Israel er arabere som fikk israelsk statsborgerskap da staten Israel ble opprettet i 1948, og etterkommere av dem. De fleste identifiserer seg som palestinere.

TROR IKKE PÅ SAMEKSISTENS: Shoval (t.v.) og Noam (t.h.) fra Beersheba mener det ikke er plass til israelsk-arabere i Israel. Foto: Kjetil Iden / TV 2

Noam og Shoval er fra Beersheba, og er på strandtur i Ashkelon med familien. De avviser at Hamas kan ha vunnet noe på krigen.

– Vi vinner. Vi vinner hver gang, sier hun og ler.



Er det ikke plass til både jøder og palestinere i Israel?

– Araberne kan dra herfra og slå seg ned hos andre arabere. Vi var her først, lenge før dem, sier Noam.

Men det er ikke alle enige i. Lørdag kveld var det store fredsmarkeringer i Jerusalem og Tel Aviv, der demonstranter skylder på statsminister Benjamin Netanyahu for at konflikten mellom israelere og palestinere igjen har blitt dødelig.

De siste ukene har jøder og arabere gått til angrep på hverandre på åpen gate i flere israelske byer, samtidig som rakettene haglet. Den økende volden mellom folkegruppene har gjort tanken om fredelig sameksistens mellom jøder og arabere i Israel til en enda fjernere virkelighet.

Enorme behov for nødhjelp

Tusenvis av mennesker flyktet fra hjemmene sine i Gaza da kampene startet, og har bare bygningsrester å komme tilbake til etter våpenhvilen.

Over 240 mennesker mistet livet under angrepene på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter. På israelsk side, er det 12 døde.

STORE ØDELEGGELSER: Over 17 000 boliger er ødelagt eller skadd etter bombingen av Gazastripen. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

FN anslår blant annet at 800.000 mennesker mangler tilgang til rent vann i Gaza etter de harde kampene. Infrastrukturen, som har vært gjennom flere runder med krig, har blitt enda mer ødelagt.



Kathrine Holden er seksjonsleder for humanitær analyse i Røde Kors, og sier det er ekstremt viktig at våpenhvilen blir respektert, slik at nødhjelpen kommer fram til dem som trenger det.



– Dette er en befolkning som har vært rammet av en blokade i 14 år, og koronapandemien har ikke gjort ting bedre. 70 prosent av befolkningen på Gazastripen hadde behov for humanitær bistand allerede før denne siste eskaleringen.

Holden forteller at hjelpeorganisasjonene jobber både med akutt hjelp og mer langsiktig, for å gjenoppbygge og rehabilitere området.