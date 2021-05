110 smittede i Hammerfest: – Vi har ikke kontroll

110 personer er bekreftet smittet. Over 700 personer er i karantene. Ordføreren i Hammerfest forventer at smitteutbruddet vokser i omfang.

Hammerfest står midt oppe i et svært alvorlig smitteutbrudd. Søndag orienterte ordføreren om situasjonen på en pressekonferanse.

I Hammerfest er 110 personer bekreftet smittet på kort tid. I tillegg har ti til tolv tilfeller også blitt bekreftet i nabokommunene.

– Vi forventer flere positive prøver. Flere har fått påvist den britiske varianten, det er oppdaget en veldig høy virusmengde i prøvene og det smitter utrolig raskt, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Hun karakteriserer situasjonen som veldig alvorlig.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon, jeg kan ikke få presisert det nok. Vi har ikke kontroll, sier Sivertsen Næss.

Forventer mange flere tilfeller

Ordføreren forteller at hun forventer at utbruddet vil pågå over tid og at mange flere vil teste positivt.

– Av de 110 som er smittede, er 70 kartlagt. Det er en sammenheng mellom de fleste tilfellene, men vi har noen løse tråder. Det er tilfeller hvor vi ikke klarer å finne sammenheng, sier Sivertsen Næss.

Risikonivået er på det høyeste, som betyr at kommunen har mer enn 400 smittede per 100.000 innbygger.

– Vi har nå 1000 smittede per 100.000 innbygger. Vi er usikre på om det er noen andre kommuner i Norge som har stått i en tilsvarende situasjon med et så høyt antall smittede per innbygger, sier ordføreren.

Over 700 i karantene

Ordføreren forteller at også 700 personer er i karantene.

Smitteutbruddet involverer stadig flere institusjoner, arbeidsplasser og virksomheter.

Kapasiteten for smittesporing er sprengt.

– Hold dere hjemme. Hold dere isolert hvis dere har symptomer. Følg reglene. Det er den eneste måten vi kan slå ned dette utbruddet, sier hun.

Utbruddet i Hammerfest startet med meldingen om ett positivt tilfelle torsdag 20. mai på ettermiddagen. På dette tidspunktet, var det fra før ingen smittede i kommunen, melder iFinnmark.

Fredag 21. mai innførte kommuneledelsen en lokal forskrift som innebærer en midlertidig nedstengning av de fleste arenaer der mennesker møtes inntil vi får oversikt over situasjonen.