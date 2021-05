Dette skal han gjøre med premien

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Carl Martin Eggesbø (25) har enda ikke hentet hjem premien etter at han vant årets Kompani Lauritzen.

Lørdag stakk Carl Martin Eggesbø av med seieren under finalen til Kompani Lauritzen på Setnesmoen leir.

Sammen med Linnéa Myhre, Siri Avlesen-Østli, Jakob Schøyen Andersen og Håvard Tjora, kjempet han om førsteplassen.

– Alt skjedde så fort, så jeg tror ikke jeg skjønte det før et par minutter etter jeg kom i mål at jeg var først, forteller Eggesbø til God kveld Norge.

– Da jeg kom i mål, var jeg helt i hundre, legger han til.

Sendte melding til mamma

– Hvem var den første du ringte etter du vant?, spør programleder Marte Bratberg, som selv var med i første sesong av Kompani Lauritzen.

– Jeg tror det første jeg gjorde var å å sende en melding til mamma. Jeg skrev «jeg vant», svarer han lattermild.

For det er ikke tvil om at det er moren som har vært «SKAM»-skuespillerens største støttespiller under konkurransen.

– Hun har fulgt med på sendingen lineært, gjerne sett reprisen etterpå og gjerne en reprise til. Så hun er veldig interessert, ler Eggesbø.

Fikk ikke tatt med seg premien hjem

– Hva er det du egentlig vinner? Bortsett fra heder og ære?

– Heder og ære er det viktigste du vinner. Så vinner du et sånt fantastisk sverd, svarer Eggesb,ø og forteller at han ikke fikk muligheten til å ta med seg premien hjem.

– Jeg begynte rett på teaterprøver dagen etter finalen, og da fløy jeg fra Molde til Trondheim. Da kunne jeg ikke ta med den på flyet, svarer han, og legger til:

– Så den ligger på et trygt sted i Oslo og venter på at jeg skal komme og henge den over peisen.

– Han har hele pakka

Meddeltaker Siri Avlesen-Østli og Håvard Tjora mener Eggesbø var en verdig vinner av konkurransen, og forteller at de så vinnerpotensialet tidlig.

– Bare på 3000-meteren på dag én skjønte vi «okei, han er tidligere turner, han er beinhard, han er lett og han er sterk». Så han har hele pakka. I tillegg er han en fin fyr og en smarting. Det er veldig vanskelig å slå han, forteller Avlesen-Østli.

– Er det litt irriterende?

– Selvfølgelig er det det, man vil jo vinne. Men jeg unner ham det. Det var oppriktig fortjent. Han har vært best på mye og bunnsolid hele veien, legger hun til.

VINNER: Carl Martin Eggesbø møttar sabelen som premie etter seieren i Kompani Lauritzen. Foto: TV 2

Tjora er på sin side stolt over å ha delt køyeseng med Eggesbø under oppholdet på Setnesmoen leir.

– Vi delte køyeseng, så vi har vært veldig nære, forteller han stolt, og legger til:

– Han skilte seg ut ganske tidlig ut som både sterk og flink.