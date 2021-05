Søndag formiddag møter Andreas «TIX» Haukeland pressen utenfor hotellet i Rotterdam, etter allerede mange dager med hardt mediekjør.

Haukeland er svært fornøyd med lørdagens opptreden, og uttrykker et tett program for hva som skjer når han kommer hjem.

– Jeg har reddet liv. Jeg har gjort det største i Eurovision. Jeg er stolt over at budskapet mitt har nådd ut til over 200 millioner mennesker, sier Haukeland.

Fortsetter arbeidet

Etter finalen forteller Haukeland at han brukte tiden sammen med de andre artistene til å synge og kose seg.

Når artisten kommer hjem igjen til Norge, er planene å fortsette med videre musikkproduksjon.

– Jeg skal fortsette på det samme arbeidet jeg har begynt på. Jeg har noen sommerlåter som skal gis ut, jeg skal fylle spektrum ett par ganger. Og så må jeg ta igjen litt søvn, sier han og ler.

– Jeg er bare kjempefornøyd!

Irritert

Haukeland irriterer seg over at pressen henger seg opp i at han ikke er skuffet over plasseringen.

– Jeg bryr meg ikke om at noen er kritiske. Det viktigste er at folk får hjelp, sier han.

– Hva er det som har gjort mest inntrykk?

– Jeg fikk en del detaljerte meldinger i forkant av finalen som gjorde inntrykk, sier han uten å utbrodere hva meldingene handlet om.

– Min mentale helse kommer i siste rekke. Først må jeg hjelpe andre, sier Haukeland før han går inn i bussen.

Endte på 18.plass

TIX steg på bettinglistene etter opptredenen sin i lørdagens finale, og lå da på en 9. plass på listen.

Men da de første stemmene fra fagjuryene skulle deles ut, lot poengene vente på seg.

Totalt fikk det norske bidraget kun 15 poeng fra fagjuryene.

Fra publikumsstemmene fikk TIX 60 poeng. Dermed endte Norge med 75 poeng, noe som holdt til en 18. plass.

– Oppdrag utført

Etter at låta «Falling Angel» var fremført, var det en fornøyd Andreas Haukeland i Green room.

– Det låt akkurat som det skulle, og det er ingenting jeg føler jeg skulle gjort annerledes. Nå skal jeg gjøre det jeg kan best, bære hele festen i green room, sa TIX til det oppmøtte pressekorpset like etter opptredenen.

Like etter finaleopptredenen la Haukeland ut en Insta-story der han skriver at en 17-åring fra Nederland kom og fortalte at låta hadde reddet livet hans.

– Oppdrag utført, skriver TIX, sammen med et bilde der han og koristene jubler med norske flagg.