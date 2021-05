Lokker vaksinatører med sommerbonus, gratis reise og losji

For at vaksineringen skal gå som planlagt gjennom sommeren, tilbys det sommerbonus, vervepremie, gratis reise og bolig dersom du jobber for de som tar ferie.

Vaksinene rulles stadig inn i Norge, og dersom vi legger vaksinasjonsplanen til grunn, er det svært mange som vil bli vaksinert gjennom sommeren.

Sommeren betyr ferie for de fleste av oss. Det betyr at mange faste ansatte i helsesektoren skal ut i ferie.

For at vaksinasjonen skal gå som normalt, har bemanningsbyrået Vacant Helse lokket med flere goder, for at helsepersonell kan bli vaksinatører i ulike kommuner i landet.

50 prosent økning

Det er snakk om en sommerbonus, gratis reise, gratis losji, og ikke minst en vervepremie på 5000 kroner.

– Når vi ser på søkertallene i år, er det en økning på 50 prosent fra i fjor. Det er stor interesse for å bidra i covid-arbeidet, sier bemanningskonsulent i Vacant Helse, Marthe Fuglesang.

Hun sier at behovet for vaksinatører er størst i sommerferieukene, og at alle med helsefaglig bakgrunn oppfordres til å søke.

– Vi ønsker først og fremst helsepersonell med autorisasjon, men personell med bakgrunn fra helsevesenet anbefales også å søke, sier hun.

Fuglesang sier at det er flere kommuner som har henvendt seg, i tillegg til ulike bydeler i hovedstaden.

– Det er litt usikkert hvor behovet ligger, forteller hun.

Viktig å møte opp

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er viktig at kommunene bemanner opp godt.

– Det er krevende å vaksinere mange gjennom sommeren. Utover i august og september er det også flere som skal få sin andre dose. Dette er noe kommunene er godt forberedt på, men man må justere planene sine utover sommeren, sier Nakstad.

Nakstad sier videre at det er viktig å stille opp til vaksinetimen.

– Det vil sikkert bli behov for justeringer, men kommunene har begrenset kapasitet til å sjonglere med disse timene. Det er viktig å holde seg i Norge når du vet når du får time, sier han.

På spørsmål om Nakstad er bekymret for økt smitte når landet begynner å gjenåpnes, svarer han at det skal bra så lenge folk følger råd og anbefalinger.

– R-tallet vil nok stige litt, men samtidig vil det holdes nede fordi flere blir vaksinert. Vi er helt avhengige av at folk fortsetter med å holde avstand selv når vi åpner opp.