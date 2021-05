Tusenvis står i kø for å ta Janssen-vaksinen i Danmark

Selv om vaksinen fra Johnson & Johnson er tatt ut av det danske vaksinasjonsprogrammet, står tusenvis av frivillige i kø for å få første stikk.

Etter at Janssen-vaksinen ble tatt ut av vaksinasjonsprogrammet, besluttet danske myndigheter å gi grønt lys til en frivillig ordning i forrige uke.

Ordningen startet opp søndag og gir dansker muligheten til å få vaksine tidligere enn de ellers ville gjort gjennom vaksinasjonsprogrammet.

Janssen-vaksinen ble tatt ut av både det danske og norske vaksinasjonsprogrammet på grunn av sjeldne, alvorlige bivirkninger.

Det har ikke satt en stopper for interessen i landene.

I BRUK: Janssen-vaksinen brukes fortsatt i mange andre land. Her får en helsearbeider vaksinen i Amsterdam. Foto: Ramon van Flymen / ANP / AFP / Netherlands Out

5000 om dagen

Selv om de sjeldne, alvorlige bivirkningene er godt dokumentert, er interessen for vaksinen stor.

Det forteller Jonas Nilsen, som er direktør i selskapet Practio, som organiserer den frivillige ordningen.

– Vi har hatt 13.000 personer på digital konsultasjon, og de er i prinsippet klare til å bli vaksinert, sier han til danske TV 2.

De første som skal få vaksinen er 20 kjølemontører fra et dansk firma, som skal til India for å bistå arbeidet med oppføringen av en vaksinefabrikk.

Vaksineringen startet forsiktig søndag, men Nilsen forteller at de håper å kunne sette 5000 vaksiner om dagen innen kort tid.

Vaksiner til 315.000 dansker

Danmark har en halv million doser av AstraZeneca og nesten 75.000 doser av Janssen på lager. Antallet tilsvarer vaksiner til 315.000 dansker, skriver dansk TV 2.

Nilsen forteller at flesteparten av de frivillige ønsker å ta Janssen-vaksinen.

– Interessen for Johnson & Johnson vil nok klart være størst fordi den kun krever én dose og har en annerledes bivirkningsprofil enn AstraZeneca, sier han.

Valget om å benytte seg av den frivillige vaksinasjonsordningen, skjer i samråd med lege over en videokonsultasjon.

FRIVILLIG: Statsminister Erna Solberg (H) mener det må være opptil hver enkelt i samsvar med lege om de vil benytte seg av Janssen-vaksinen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Trosset FHI-råd

I Norge har AstraZeneca- og Janssen-vaksinen blitt tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet etter råd fra FHI og et eksternt ekspertutvalg.

Utvalget anbefalte i stedet å gjøre vaksinene tilgjengelig utenfor programmet i likhet med Danmark, men var delt i synet på hvilke kriterier som skal legges til grunn for slik bruk.

Flertallet mente at dagens smittesituasjon i Norge tilsier det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby valgfrie virusvektor-vaksiner. Et mindretall i utvalget mente at det rent prinsipielt må det veie mer hva individet ønsker enn samfunnets behov.

Regjeringen konkluderte med at kun Janssen-vaksinen vil inngå i en frivillig ordning. Det var i strid med anbefaling til FHI, som mener at nytten ikke overveier risikoen med disse vaksinene.

Så lenge det blir gitt informasjon om risikoen for bivirkninger og råd om hva man skulle gjøre dersom man fikk symptomer på bivirkninger, mente statsministeren at «enkeltindividet kan gjøre egne valg».

– Å ta den valgmuligheten vekk fra folk, blir litt for mye formynderstat for oss alle, sa Erna Solberg (H).

ADVARER: Vaksineforsker Grødeland mener at man burde være veldig forsiktig med å distribuere en vaksine som kan medføre død. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ikke tilgjengelig ennå

Flere har reagert på beslutningen om at det skal være frivillig å vaksinere seg med Janssen, og en av dem vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

– Yngre voksne har en høyere sannsynlighet for bivirkninger etter vaksiner, enn alvorlig covid. Det er utgangspunktet. Derfor er det en modig beslutning av regjeringen legger opp til at unge folk kan benytte seg av denne frivillig, sa Grødeland.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere hvordan frivillig vaksinering med Janssen-vaksinen kan gjennomføres. Vaksinen er derfor ikke tilgjengelig for dem som ønsker å ta den ennå.

Norske fastleger har allerede fått henvendelser fra personer som ønsker å få vaksinen.

– Det er viktig at vi har gode retningslinjer og informasjonsmateriell på plass før Janssen-vaksinen tilbys frivillig. Det er særlig viktig at folk får god informasjon om risikoen for sjeldne, men alvorlige bivirkninger ved denne vaksinen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.