Fjellfører: Minst 100 koronasmittede ved Mount Everest

Lukas Furtenbach beskrev situasjonen til nyhetsbyrået AP i Nepals hovedstad Katmandu lørdag.

Anslaget på 100 smittede er basert på informasjon fra piloter, forsikringsselskaper, leger og ekspedisjonsledere.

– Vi har minst 100 personer som er bekreftet smittet. Tallene kan være opptil 150 eller 200 i Base Camp, sier Lukas Furtenbach fra Østerrike til AP.

NEPAL: Fjellfører Lukas Furtenbach fotografert da han møtte AP i Kathmandu i Nepal 22. mai. Foto: Bikram Rai / AP

Han forteller at han både kan høre at folk hoster fra teltene og se at folk er syke.



Anslaget er ikke bekreftet av andre kilder.

408 klatrere skal klatre verdens høyeste fjell denne sesongen med bistand fra flere hundre sherpaer.