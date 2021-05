Voldshendelse i Oslo - en påført stikkskader

Politiet har sperret av flere områder i Oslo sentrum, etter at en mann i midten av 50-årene har blitt påført stikkskader lørdag morgen.

En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt og pågrepet for hendelsen opplyser operasjonsleder Tor Guldbrandsen til TV 2.

– Vi har pågrepet en mann for hendelsen. Han ble tatt kontroll på i Torggata. Vi jobber nå med både sporsikring og avhør av vitner. Fornærmede er kjørt videre til sykehus for behandling.

– Vi har ikke nærmere detaljer om skadeomfang, legger operasjonslederen til.

Guldbrandsen sier at de fikk melding om voldshendelsen rett før 07:00. Det var vekterne på Oslo S som varslet politiet og AMK, etter at fornærmede hadde oppsøkt dem for hjelp.

– De hadde fått kontakt med en mann som var utsatt for vold, og hadde en stikkskade i overkroppen, forteller Guldbrandsen.

Operasjonslederen sier at hendelsen har skjedd et annet sted enn på Oslo S.

– Vi har sperret av flere områder i Oslo sentrum der det er spor å sikre. Nå sjekker vi opp selve åstedet, og ruta som fornærmede har gått til Oslo S, sier han.

Det er foreløpig for tidlig å si om det er en relasjon mellom fornærmede og mistenkte. Guldbrandsen sier at de per nå forholder seg til at det er en stikkskade, og har foreløpig ikke funnet noen gjenstander som kan knyttes til skaden.

Mistenkte kjøres inn til avhør.