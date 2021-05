To unge menn gikk til angrep på ambulansepersonell

Rundt klokken 4 fikk politiet en telefon fra AMK, som anmodet om bistand på en privatadresse i Mandal.

– Meldingen gikk på at de ansatte hadde blitt angrepet av to personer og at de hadde ikke kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt.

Etter noen minutter var politiet på stedet.

– Etter et basketak fikk vi kontroll på to personer. Begge var sterkt ruset og ble satt i arresten, sier Odde.

Politiet oppretter sak, som vil bli etterforsket videre.

Gjerningspersonene er to unge menn i slutten av tenårene.

Hverken ambulansepersonellet eller de unge mennene ble skadd i hendelsen.

– Jeg har ikke snakket med ambulansefolkene, men det har mildt sagt vært en skremmende opplevelse for dem. Det skal ikke være sånn at man blir angrepet på jobb. Vi er glade for at de ikke kom til skade, sier operasjonslederen.

Politiet kjenner foreløpig ikke årsaken til ambulansepersonellet var på adressen eller hvorfor det ble aggressiv stemning.

– Men begge personene var såpass ruset at det kan være en medvirkende årsak, sier Odde.