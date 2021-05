Videoen skaper spekulasjoner – avkrefter narkotika på direkten

Et videoklipp av frontfiguren i Eurovision-vinnerne Måneskin får nettet til å koke. Gruppas talsperson forklarer hva som egentlig skjedde.

Den italienske rockegruppa Måneskin stakk av med seieren i årets Eurovision, men etter finalen er det mer enn bare vinnerlåta «Zitti e Buoni» som skaper debatt.

Et videoklipp av frontmannen Damiano David får nå nettet til å koke. I klippet, som er hentet fra den direktesendte finalen, filmer produsenten de ulike deltakerne fra Eurovisions green room.

Sex, drugs and rock & roll?

Når kameraet flytter seg til Måneskin, forsvinner hodet til David ut av bildet. Vokalisten bøyer seg ned mot bordet og gjør en «sniffende» bevegelse med hodet. Flere spekulerer nå i at David tok kokain eller et annet narkotisk stoff på direkten.

Spekulasjonene forsterkes ytterligere av at trommis Ethan Torchio virker å gi David et lite spark idet han før øye på kameraene.

Skylder på knust glass

Vokalisten måtte tåle spørsmål om hendelsen på pressekonferansen etter finalen.

– Jeg bruker ikke kokain, nei. Jeg bruker ikke narkotika, svarte David, i full seiersrus.

Måneskin forklarte på pressekonferansen at gitarist Thomas Raggi hadde knust et glass ved gruppas sitteområde, og David skal ha forsøkt å fjerne dette. Det bekrefter Edomondo Anselmi, pressekontakt for Italias Eurovision-gruppe til TV 2.

– Som nevnt på pressekonferansen, ble det knust et glass på green room av Thomas. Daminao bruker ikke narkotika, skriver Anselmi i en tekstmelding til TV 2.