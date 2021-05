Seksåring skutt og drept under trafikkrangel i California

Gutten satt i et barnesete i baksetet av bilen, som kjørte nordover på motorveien ved Irvine, California. Han var på vei til barnehagen da en forbipasserende bil plutselig åpnet ild mot ham og moren.

Etter skytingen ble gutten hastet til sykehus, hvor han kort tid senere ble erklært død. Guttens mor ble ikke skadd under hendelsen.

Seksåringens søster er knust etter hendelsen, og åpnet opp om tapet av broren på en pressekonferanse lørdag.

– Det var en trafikkrangel på motorveien og noen trakk frem en pistol og skjøt lillebroren min i magen. Han sa "Mamma, jeg har vondt i magen", sier Alexis Cloonan ifølge lokalkanalen ABC 7.

Politiet sperret av motorveien etter drapet. Foto: Mark Rightmire/Orange County Register via AP

– Han begynte å bli blå i ansiktet, og det var da ambulansen tok ham med seg. Og det var den siste gangen min mor så ham i live, fortsetter søsteren.

Jakter gjerningsperson

Ingen er så langt pågrepet i saken, og søsteren ber alle som vet noe om drapet om å melde seg.

– Vær så snill å hjelpe oss med å finne de som gjorde dette mot lillebroren min. Han var bare seks år og han var så skjønn. Han var en veldig, veldig, kjærlig gutt. Så vær så snill og hjelp oss med å finne de som gjord dette, bønnfaller søsteren.

Politiet jakter etter en hvit sedan, og ber personer som kjørte på strekningen melde seg – særlig om de har montert kamera på frontruten av bilen.

Etterforskere inspiserer motorveien kort tid etter drapet. Foto: Mark Rightmire/Orange County Register via AP

– Hvis du kjørte forbi, hvis du så noe som virket mistenkelig, ring oss, sier Florentino Olivera i California Highway Patrol.

Kvinnelig sjåfør

Søsteren sier at moren så en kvinne kjøre bilen, mens en mann satt i passasjersetet. Hun er ikke sikker på hvem som avfyrte skuddene.

– Moren la seg over til høyre for å komme unna denne personen. Hvis du ser på bildene av bilen er det et kulehull i bagasjerommet som gikk gjennom bagasjerommet og rett inn i nevøen min, sier John Cloonan på pressekonferansen.

Politiet vet enda ikke hvor mange skudd som ble avfyrt eller hva som forårsaket skuddene, men mistenker at det dreier seg om en trafikkrangel mellom moren og en annen sjåfør.

– Vi har ingen detaljer om hva som skjedde, sier Olivera.