TIX ikke skuffet over 18. plass: – Oppdrag utført

Til tross for en lovende start på kvelden, endte TIX og Norge på en 18. plass i årets Eurovision Song Contest. Artisten fikk en rørende beskjed underveis i finalen.

TIX steg på bettinglistene etter opptredenen sin i lørdagens finale, og lå da på en 9. plass på listen.

Men da de første stemmene fra fagjuryene skulle deles ut, lot poengene vente på seg.

Totalt fikk det norske bidraget kun 15 poeng fra fagjuryene.

Fra publikumsstemmene fikk TIX 60 poeng. Dermed endte Norge med 75 poeng, noe som holdt til en 18. plass.

– Nei, nei, nei, jeg er ikke skuffet, sa Tix i en kommentar på NRK da resultatet var klart.



Til slutt var det Italia som gikk seirende ut av finalen, etterfulgt av Sveits.

Storbritannia kom aller dårligst ut fikk totalt 0 poeng, både fra juryen og fra publikum.

Fikk rørende beskjed

Underveis i stemmegivningen publiserte TIX et bilde på Instagram der han viser tommel opp.

– Sånn går det, men vi koser oss, skrev han.

Like etter la han ut en Insta-story der han skriver at en 17-åring fra Nederland kom og fortalte at låta hadde reddet livet hans.

– Oppdrag utført, skriver TIX, sammen med et bilde der han og koristene jubler med norske flagg.

– Låt som det skulle

Etter at låta «Falling Angel» var fremført, var det en fornøyd Andreas Haukeland i Green room.

– Det låt akkurat som det skulle, og det er ingenting jeg føler jeg skulle gjort annerledes. Nå skal jeg gjøre det jeg kan best, bære hele festen i green room, sa TIX til det oppmøtte pressekorpset like etter opptredenen.