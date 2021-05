Vulkanutbrudd i Kongo – millionby evakueres

Utbruddet har farget himmelen over byen Goma rød og lava har oversvømt en stor motorvei i nærheten. Myndighetene i Goma har ikke utstedt noen offisiell evakueringsordre, men flere innbyggere flykter likevel i frykt for eget liv. Det er foreløpig ikke kommet inn meldinger om personskader etter utbruddet.

Mount Nyiragongo farger himmelen over Goma rød lørdag kveld. Foto: Olivia Acland/REUTERS

Sist Mount Nyiragongo fikk utbrudd var i 2002. Da mistet flere hundre mennesker livet og nærliggende flyplasser ble dekket av lava.

FNs fredsbevarende styrker i området, MONUSCU, har delt dramatiske luftbilder fra området på sosiale medier.

🚨🚨Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.



La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne — MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021

– Lavaen virker ikke å bevege seg mot Goma. Vi ivaretar høy beredskap, skriver organisasjonen på Twitter.

Til tross for at utbruddet virker å ha skånet Goma, velger likevel tusenvis av byens innbyggere å flykte. Mange tar den relativt korte turen til grensen mot Rwanda. Andre tar til Mount Goma, byens høyeste punkt.

En rekke innbyggere i Gomo har besluttet å flykte i frykt for utbruddet. Foto: Olivia Acland/REUTERS

– Vi spiste da en venn av min far ringte ham og ba ham ta en kikk utenfor. Han sa at vulkanen hadde utbrudd og at vi måtte gå til Mount Goma for å unnslippe lavaen, sier Dorcas Mbulayi til Associated Press.

Folk venter i kø på å evakuere mens vulkanen lyser opp i det fjerne. Foto: @officialraphaelileso via AP

Hun var bare et barn sist vulkanen hadde utbrudd, og bebreider myndighetene for å ikke informere om utbruddet i tide. Manglende kunngjøringer fra offisielt hold og motstridende meldinger i sosiale medier har ført til økt kaos og panikk i millionbyen.

Goma ligger på grensen mellom Kongo og nabolandet Rwanda, og er et senter for mange humanitære bistandsorganisasjoner i regionen. Vulkanutbruddet er også i nærheten av Virunga Nasjonalpark, hjem til noen av verdens siste gjenværende fjellgorillaer.

Samtidig som Goma huser både bistandsarbeidere og FNs fredsbevarende styrker, er området også under stadig trussel fra ulike væpnede geriljagrupper.

Saken oppdateres!