TIX tok sjansen: – Det låt akkurat som det skulle

TIX, Andreas Haukeland (28) var nummer 22 ut i årets Melodi Grand Prix-finale. Totalt er det 26 låter i finalen.

Under opptredenen tok han av seg solbrillene. Mens han hadde de av, kunne man tydelig se at han hadde ryktninger i ansiktet.

– Det låt akkurat som det skulle, og det er ingenting jeg føler jeg skulle gjort annerledes. Nå skal jeg gjøre det jeg kan best, bære hele festen i green room, sier TIX til det oppmøtte pressekorpset like etter opptredenen.

Har Touretts

I et innlegg på Instagram, lagt ut etter at finalen var i gang, sa han at han kom til å ta av seg brillene under finalelåta.

28-åringen har tidligere vært åpen om sin Tourettes-diagnose, og tics som inntreffer ved denne sykdommen, beskrives blant annet som plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser.

– Hvis noe kan gå galt i kveld, er det nok her. Når jeg tar av brillene på scenen ser jeg ingenting, og jeg mister kontrollen over musklene i ansiktet, inkludert halsen og stemmebåndet. Jeg skal vise den største svakheten jeg kunne gjort på en scene, istedenfor å skjule den. Det tror jeg kommer til å være til hjelp/trøst/inspirasjon for mange der ute, skriver han.

Stemmen virket likevel ikke berørt av stuntet.

– Ikke alene

I slutten av saken kom han også med en hilsen til publikum.

– Husk folkens, dere er ikke alene, sa han.

TIX med slutt-hilsen

I innlegget han skrev på Instagram, takket han for tilliten han er gitt som Norges representant i MGP:

– Jeg vil lære folk å ta eierskap over personligheten og alt det unike ved deg. Det er kanskje det sterkeste budskapet jeg kan formidle her i Eurovision, skriver han.

Videre sier han at han gleder seg til å komme tilbake til Norge når MGP-eventyret snart er over.