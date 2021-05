Italia er vinneren av Eurovision Song Contest

Det er mange år siden det har vært en så åpen finale i Eurovison Song Contest.

Sett med norske øyne ble det derimot aldri særlig spennende.

TALENT: Mange sammenligner Barbara Pravi fra Frankrike med Édith Piaf. Foto: Heiko Junge / NTB

Fra 1 til 12 poeng

Hvert land gir to sett med poeng, ett basert på telefonstemmer og ett basert på fagjuryens bedømmelse av bidragene.

Hvert sett består av valørene 1 til 8, 10 og 12, der 12 poeng går til sangen som er best likt.

Fagjuryens stemmer er de første som blir presentert av en talsperson fra hvert land.

De første stemmene kom fra Israels jury. Der fikk Sveits 12 poeng, og Norge null. Slik fortsatte det.

De fleste landene ga poeng Norge null poeng. Med unntak av Italia, Irland, Danmark, Sverige og Ukraina. Dermed hadde Norge 15 poeng til sammen etter jurystemmene.

Sveits ledet etter at jurypoengene var delt ut. Frankrike på andreplass.

POPULÆRE: Blind Channel fra Finland fikk enormt mange poeng fra folket, og endte med 301 poeng. Foto: Peter Dejong/AP

Folkets tur

Etter jurystemmene kom publikumsstemmene. Storbritannia, Tyskland, Spania og Nederland fikk null poeng.

Norge fikk 60 poeng. TIX endte dermed på 75 poeng. Sverige endte med 109 poeng, og slo Norge med god margin.

Italia fikk enormt med publikumspoeng – og tok førsteplassen da man slo sammen alle poengene.

LEDET LENGE: Gjon Muharremaj, kjent under artistnavnet Gjon's Tears, vant jurystemmene. Foto: Heiko Junge

Forhåndsfavoritter

På forhånd lå Italia på toppen av bettinglistene, men de var ingen soleklare favoritter.

Før finalen, mente eksperter at fire land kunne stikke av med seieren:

Italia: «Zitti e buoni» – Måneskin

Malta: «Je Me Casse» – Destiny

Ukraina: «Shum» – Go_A

Frankrike: «Voilà» – Barbara Pravi

De fleste eksperter mente altså at Sveits ikke ville komme blant topp fire, selv om de vant jurystemmene.

DÅRLIG START: Juryen var ikke imponert over TIX. Foto: Peter Dejong/AP

Skandalenasjon

Italia har ligget øverst på bettinglistene i mange uker. Det er ikke nytt for landet å gjøre det bra i konkurransen. De har dog hatt en tendens til å være nesten gode nok til å vinne.

I 2019, da nederlandske Duncan Laurence vant, kom Italia på andreplass. For å illustrere hvor mye jevnere årets finale er, kan man igjen viste til bookmakerne:

I 2019 mener bettingsselskaper at Laurence hadde over 50 prosent sjanse for å vinne, Italia kun ni prosent. I år har Italia 28 prosent sjanse for å vinne, Frankrike 20 prosent og Malta 15 prosent.

Italia er også et land med en skandaløs Eurovision-historie. Italia trakk seg nemlig fra konkurransen i 1997. Etter 14 års fravær vendte landet tilbake til konkurransen og ble en av «de fem store».

De fem store er Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania. Det betyr at disse landene betaler mest til arrangøren (Den europeiske kringkastingsunion), og dermed er de automatisk kvalifisert til finalen hvert år.